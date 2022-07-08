banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı

Jean Michael Seri, Hull City’e transfer oldu

İngiliz ekibi Hull City, daha önce Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 08.07.2022, 14:24
Jean Michael Seri, Hull City’e transfer oldu

İngiliz ekibi Hull City, daha önce Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz temsilcisi, bir dönem Galatasaray’da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri’yi transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Seri, geçtiğimiz sezon Fulham forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde daha önce Paços De Ferreira, Nice Fulham, Galatasaray ve Bordeaux’da da top koşturdu.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu