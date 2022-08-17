banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Jean Kouassi’ye tepki
Jean Kouassi’ye tepki
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem!
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘17 Ağustos’ paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘17 Ağustos’ paylaşımı

Jean Kouassi’ye tepki

UEFA Şampiyonlar Lig’i play-off ilk maçında deplasmanda Danimarka’nın FC Kopenhang takımına 2-1 mağlup olarak tur şansını Trabzon’a bırakan bordo-mavililerde Abdullah Avcı’ya Jean Kouassi eleştirisi geldi.

Spor 17.08.2022, 12:00 17.08.2022, 12:13
Jean Kouassi’ye tepki

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon devre arası gelmeden kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Jean Kouassi, FC Kopenhag karşısında ortaya koyduğu etkisiz performans dikkat çekti. Hatayspor maçında sakatlanan ve kolunda kırık meydana gelen Edin Visca’nın yokluğunda Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın şans verdiği Kouassi’yi bu fırsatı değerlendiremedi ve yerini ikinci yarıda Djaniny’e bıraktı.

Bordo-mavili taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı oyuncuyu sosyal medya üzerinden yoğun eleştiriler geldi. Çok etkisiz bir oyun ortaya koyan ve kendisine gelen topları rakibe kaptıran oyuncu devre arasında oyundan alınırken, oyuna Kouassi ile başlayan Abdullah Avcı da eleştirildi.

Yorumlar (0)
27°
açık