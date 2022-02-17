banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kadıköy’de istifa sesleri!
Kadıköy’de istifa sesleri!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’da
Kadıköy’de maça taraftar ilgi göstermedi
Kadıköy’de maça taraftar ilgi göstermedi
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL

Jaroslav Köstl: “Bu bizim için çok büyük bir zafer“

Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, Fenerbahçe’ye karşı 3-2 aldıkları galibiyet için kendileri adına çok büyük bir zafer olduğunu ifade ederken, sarı-lacivertlilerin kalesinde golü gördükten sonra daha çok açıldığını ve fazlasıyla savunma arkasında alan bulduklarını söyledi.

Spor 17.02.2022, 23:39
Jaroslav Köstl: “Bu bizim için çok büyük bir zafer“

Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, Fenerbahçe’ye karşı 3-2 aldıkları galibiyet için kendileri adına çok büyük bir zafer olduğunu ifade ederken, sarı-lacivertlilerin kalesinde golü gördükten sonra daha çok açıldığını ve fazlasıyla savunma arkasında alan bulduklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, kendilerini çok zorlu bir maçın beklediklerini bildiklerini ifade ederek, “Rakibimiz çok iyi hazırlanmıştı maça, biz de gayet iyi hazırlanmıştık. Rakibimize çok iyi çalıştık. Fenerbahçe en başta çok kuvvetli bir şekilde oynadı ancak biz de akıllı şekilde oynayarak top dolaştırdık ve Fenerbahçe’nin açık vermeyeceği şekilde alanımızı kapattık. Ondan sonra rakip gol atamadığı için biraz daha heyecanlı oynamasıyla, sakin oyunla, taktik üstünlüğü ortaya koyduk ve sonrasında gol geldi. Golden sonra fırsatları değerlendiremedikten sonra çok talihsiz bir gol yedik. Pelkas gol attı, oradaki tek boş oyuncuydu. Üst üste attığımız 2 golle maçı daha da erken bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Sonra şanssız bir gol yedik. Ama bizim için her şekilde çok büyük bir zafer. Skor ne olursa olsun bu bizim için çok büyük bir zafer. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çok iyi oyuncuları, geçmişi olan bir kulüp. Antrenör ekibi olarak bu maça çok değer veriyoruz. Her şey bitmiş değil, bir maç daha var. Buradan bir avantajla dönüyoruz. İletişim konusunda hiçbir sıkıntımız yok, hocamız bizim yanımızda gibiydi. Maçtan önce hazırlık aşamasında görüştük. Tüm kararları ekip olarak birlikte alıyoruz. Hocamız maçı izliyordu televizyondan ve devre arasında görüştük. Maçtan sonraki duygularını bilemiyorum hocanın“ ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’de savunmanın arkasında çok alan bulduk“

Fenerbahçe maçındaki gösterdikleri performansın nedeninin sorulması üzerine Köstl, “Çok iyi bir zeminde oynadık. Son oynadığımız Slovacko maçında bunu karşılaştırırsak pas yapma imkanı bulamıyorduk. Burada istediğimiz her türlü pası yerden hızlı bir şekilde oynayabildik. O sebeple çok daha rahat atağa çıktık. Oyuncularımızın bazılarından normalin daha da üstünde performans gördük. Traore inanılmaz bir gol attı. Golün dışında topu durdurdu ve atak yememizi engelledi. Rakibin oyunu da durumumuz etkiledi. Golü yedikten sonra rakip çok fazla açıldı ve arkada çok bol alan bulduk. Özellikle rakibin sol kanadındaki açıkları elimizden geldiğince değerlendirdik. Üst üste bulduğumuz ataklarla rakibin ve taraftarın sakinliği bozuldu, hatta çakmak bile atıldı. Çok daha üretken bir futbol oynadık“ dedi.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14