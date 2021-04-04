Jan Vesely'nin durumu belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncuları Jan Vesely ve Nando de Colo'nun sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yaptığı maçta sakatlanan Jan Vesely ve Nando de Colo'nun son durumlarıyla ilgili takım doktoru Ahmet Kulduk, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: