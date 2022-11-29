Jakub Szumski: "Tek yapmamız gereken 2 maçtan 6 puan almak"

Samsunspor’un kalecisi Jakub Szumski, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Szumski, "Tek yapmamız gereken önümüzdeki 2 maçtan 6 puan almak" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligde ve kupada oynadığı son 7 müsabakayı kaybetmedi. Önündeki 2 maçı da evinde oynayacak olan Samsunspor antrenmanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu hafta evinde oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde devam etti. Takımın file bekçisi Jakub Szumski antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen hafta berabere biten Ankara Keçiörengücü maçını değerlendiren Jakub Szumski, "En zor deplasmanlardan birine çıktık. Öncelikle şunu söyleyebilirim takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Aslında ilk yarıda bulmuş olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık güzel de bir galibiyet alacaktık. Özellikle biz golü attıktan sonra boşluklar bulmuştuk. Belki bu tecrübe ile alakalı olabilir ama bu tür şansları yakaladığımızda daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Daha iyi hazırlanmalıyız"

Önemli olanın bir sonraki maça daha iyi hazırlanmak olduğunu ifade eden Jakub Szumski "Biz 1 puan kazandık. Ama diğer taraftan da 2 puan kaybettik. Ama bir puan bir puandır. Bu tür maçlar olacak. Daha iyi sonuçlar almamız gerekecek. Bu sebeple bir sonraki maçlara daha iyi hazırlanıp, daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Ciddi puan kayıpları yaşadık"

Sezon başında ciddi puan kayıpları yaşadıkları söyleyen Szumski, "Sadece ben değil, tüm takım hazır. Sadece yapmamız gereken özellikle iki maçtan 6 puanı hanemize yazdırmak. Hiç kimseyi tabii ki küçük görmeyeceğiz. Daha önce de söylemiştim. Sezon başında çok ciddi puan kayıplarımız oldu. Bu son oynamış olduğumuz karşılaşmada galibiyeti hak eden taraf bizdik. Ama, 2 puan kaybettik inşallah bundan sonra olmayacak" şeklinde konuştu.

"Yanımızda durun"

Denizlispor karşılaşması öncesi taraftara seslenen Jakub Szumski, "Maça gelsinler çünkü onlara çok ihtiyacımız var. Sadece evde oynadığımız maçlarda değil, deplasmanda oynadığımız maçlarda da kalabalık bir şekilde gelip bizi destekliyorlar. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Belki bu hafta hava biraz soğuk olacak ama, onlara çok ihtiyacımız var. Yanımızda dursunlar" ifadelerini kullandı.

Antrenman öncesi takım kaptanı Osman Çelik’e takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Antrenman sahasında yapılan kutlamada teknik heyet ve futbolcular 31 yaşına giren Osman Çelik’in yeni yaşını tebrik etti.