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Jackson Muleka, İstanbul’a geliyor
Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka bugün saat 19.15’te İstanbul’a gelecek.
Spor 06.07.2022, 15:23
Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka bugün saat 19.15’te İstanbul’a gelecek.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitiriyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren, Belçika ekibinde Standart Liege’de forma giyen Jackson Muleka, Beşiktaş’a resmi imza atmak için İstanbul’a gelecek. Muleka’nın bugün saat 19.15’te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı’na gelmesi bekleniyor.