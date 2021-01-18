İZVAK’ta ‘Dinamik Grup’ atağı

İzmirli iş insanı ve Küçük Kulüp Derneği Başkanı Emre Sarıgedik, düzenlediği basın toplantısıyla İZVAK Başkanlığına adaylığını ve projelerini açıkladı. Genç ve dinamik kadrolarıyla İzmir sporuna katkı koymak için yola çıktıklarını aktaran Sarıgedik, “İstanbul hegemonyasını yenmemiz lazım” dedi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) Mart ayında yapılacak genel kurulu öncesinde, İzmirli iş insanı ve Küçüp Kulüp Derneği Başkanı Emre Sarıgedik’in İZVAK Başkanlığına adaylığını ve yeni projelerini açıkladı.

Yönetim kurulu üyelerinin de tanıtıldığı toplantıda İZVAK Başkan adayı Emre Sarıgedik, İzmir’in Türkiye’de sporun ve futbolun ilklerini barındırmasına rağmen günümüzde istenilen seviyenin gerisinde kaldığını belirterek, “Futbolun endüstriyel bir nitelik kazandığı günümüzde, kentimizin bu trene entegre olamayışıyla başlayan sorunlar ve krizler silsilesi ne yazık ki İzmir’in futbolda ve diğer branşlarda ulusal ve uluslararası ağırlığını zedelemiştir. Bugün İzmir kulüplerinin mazi ve müzelerindeki kupa sayısının yanına yaklaşamayacak kulüpler, futbolumuzda atılım içindeyse ve üst sıralarda mücadele edebiliyorsa burada durup düşünmemiz şarttır. Sanayisiyle, nüfusuyla, turizmiyle, üniversiteleri ve yaşam olanaklarıyla İzmir’in eksiği nedir?” dedi.

“Birlik ve dayanışma eksikliği”

İzmir’in eksiği birlik ve dayanışma olduğuna dikkat çeken Sarıgedik, eksikliklerin farkında olduklarını ve spor alanında İzmir bayrağını yeniden göndere çekebilmek adına İZVAK yönetimine aday olduklarını açıklayarak, “Şehir kulüplerinin arkasında o kentlerin iş ve siyaset dünyası birleşirken, kentimizde çok sayıda büyük kulübümüzün oluşunu bir zenginliğe, İzmir için bir fırsata çevirememiş olmamız üzücüdür. Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıkaran, Türk futboluna Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi değerler armağan eden İzmir’in hak ettiği noktaya gelmesi imkansız değildir. İzmir’in spordaki makus talihinin tanısı, teşhisi ve tedavisi bellidir. Ben ve arkadaşlarım son 40 yılın talihsizlikleri ve hataları karşısında spor alanında İzmir bayrağını yeniden göndere çekebilmek adına İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın yönetimine talibiz” diye konuştu.

Emre Sarıgedik’in başkan adayı olarak yer aldığı yönetim kurulu aday listesinde ise Karşıyaka Spor Kulübü eski yöneticilerinden Avni Yelkenbiçer, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanvekili Bülent Necimoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Görken Perinçek, EGİAD Başkanvekili Feyzi Kaya, Can Dirin, Faik İşçimenler, Orkun Ürkmez, Efe Barçın, İsmail Keskinoğlu, Murat Alabay, İlker Genç, Doç. Dr. Onur Bascı, Ümit İlker Tangal, Mehmet Demirtaş ve Burak Cilasun yer alıyor.