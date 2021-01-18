banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!

İZVAK’ta ‘Dinamik Grup’ atağı

İzmirli iş insanı ve Küçük Kulüp Derneği Başkanı Emre Sarıgedik, düzenlediği basın toplantısıyla İZVAK Başkanlığına adaylığını ve projelerini açıkladı. Genç ve dinamik kadrolarıyla İzmir sporuna katkı koymak için yola çıktıklarını aktaran Sarıgedik, “İstanbul hegemonyasını yenmemiz lazım” dedi.

Spor 18.01.2021, 14:01
3
İZVAK’ta ‘Dinamik Grup’ atağı

İzmirli iş insanı ve Küçük Kulüp Derneği Başkanı Emre Sarıgedik, düzenlediği basın toplantısıyla İZVAK Başkanlığına adaylığını ve projelerini açıkladı. Genç ve dinamik kadrolarıyla İzmir sporuna katkı koymak için yola çıktıklarını aktaran Sarıgedik, “İstanbul hegemonyasını yenmemiz lazım” dedi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) Mart ayında yapılacak genel kurulu öncesinde, İzmirli iş insanı ve Küçüp Kulüp Derneği Başkanı Emre Sarıgedik’in İZVAK Başkanlığına adaylığını ve yeni projelerini açıkladı.

Yönetim kurulu üyelerinin de tanıtıldığı toplantıda İZVAK Başkan adayı Emre Sarıgedik, İzmir’in Türkiye’de sporun ve futbolun ilklerini barındırmasına rağmen günümüzde istenilen seviyenin gerisinde kaldığını belirterek, “Futbolun endüstriyel bir nitelik kazandığı günümüzde, kentimizin bu trene entegre olamayışıyla başlayan sorunlar ve krizler silsilesi ne yazık ki İzmir’in futbolda ve diğer branşlarda ulusal ve uluslararası ağırlığını zedelemiştir. Bugün İzmir kulüplerinin mazi ve müzelerindeki kupa sayısının yanına yaklaşamayacak kulüpler, futbolumuzda atılım içindeyse ve üst sıralarda mücadele edebiliyorsa burada durup düşünmemiz şarttır. Sanayisiyle, nüfusuyla, turizmiyle, üniversiteleri ve yaşam olanaklarıyla İzmir’in eksiği nedir?” dedi.

“Birlik ve dayanışma eksikliği”

İzmir’in eksiği birlik ve dayanışma olduğuna dikkat çeken Sarıgedik, eksikliklerin farkında olduklarını ve spor alanında İzmir bayrağını yeniden göndere çekebilmek adına İZVAK yönetimine aday olduklarını açıklayarak, “Şehir kulüplerinin arkasında o kentlerin iş ve siyaset dünyası birleşirken, kentimizde çok sayıda büyük kulübümüzün oluşunu bir zenginliğe, İzmir için bir fırsata çevirememiş olmamız üzücüdür. Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıkaran, Türk futboluna Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi değerler armağan eden İzmir’in hak ettiği noktaya gelmesi imkansız değildir. İzmir’in spordaki makus talihinin tanısı, teşhisi ve tedavisi bellidir. Ben ve arkadaşlarım son 40 yılın talihsizlikleri ve hataları karşısında spor alanında İzmir bayrağını yeniden göndere çekebilmek adına İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın yönetimine talibiz” diye konuştu.

Emre Sarıgedik’in başkan adayı olarak yer aldığı yönetim kurulu aday listesinde ise Karşıyaka Spor Kulübü eski yöneticilerinden Avni Yelkenbiçer, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanvekili Bülent Necimoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Görken Perinçek, EGİAD Başkanvekili Feyzi Kaya, Can Dirin, Faik İşçimenler, Orkun Ürkmez, Efe Barçın, İsmail Keskinoğlu, Murat Alabay, İlker Genç, Doç. Dr. Onur Bascı, Ümit İlker Tangal, Mehmet Demirtaş ve Burak Cilasun yer alıyor.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12