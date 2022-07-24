İzmit Körfezi’nde 2 bin 622 metre kulaç attılar

Kocaeli’de ’Körfez’in İki Yakası Bir Araya Geliyor’ açık yüzme yarışında 157 sporcu 2 bin 622 metre yüzdü. Heyecan dolu anların yaşandığı yarışta Onur Şeker birinci oldu.

Gölcük Belediyesi, Derince Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde ’Körfez’in İki Yakası Bir Araya Geliyor’ Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı. 157 sporcunun katıldığı yarış, Gölcük ilçesinde bulunan Değirmendere Çınarlı Sahili’nde başladı. Burada düzenlenen törene, Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, protokol temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Bu benim hayalimdi"

Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Çocukluğumuzda Değirmendere’den denize girdiğimizde bir hayalimiz vardı. Karşı yakadan bu tarafa bakabilmek. Bu benim hayalimdi. Çocuğumun da hayali, o da bugün yüzecek. İnşallah bu hayali gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bu organizasyonu devam ettirmeyi düşünüyoruz"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise yarışların heyecan verici olduğunu belirterek, "Yarışları bu yıl Değirmendere’den başlayıp, Derince’de bitireceğiz. Seneye nasip olursa Derince’den başlayıp burada bitireceğiz. Bu organizasyonu devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Körfez’de yüzme yarışlarını tertip etmeye devam edeceğiz"

Kocaeli Milletvekilli Fikri Işık ise, "Önce sanayi atıkları, sonra evsel atıklar sebebiyle Körfezimiz yüzülemez hale gelmişti ama son 15-20 yılda üst üste yapılan yatırımlarla artık Körfez’de rahat rahat yüzecek hale geldik. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki çok daha güzel, çok daha temiz bir Körfez’de yüzme yarışlarını tertip etmeye devam edeceğiz" şeklide konuştu.

2 bin 622 metre yüzüldü

Değirmendere Çınarlı Sahili’nden, Derince ilçesine bağlı Harikalar Sahili’ne kadar yüzen sporcular, aksiyon dolu anlar yaşadı. Sporcuların 2 bin 622 metre yüzdüğü yarış, Harikalar Sahili’nde tamamlandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Limanı Şubesi ekipleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Yarışmanın birincisi İstanbul’dan katılan Onur Şeker oldu.

Şeker, "Zorlu bir parkurdu açıkçası. Denizimizi de kirletmişler. Deniz kirli olmasa daha iyi yüzülecekti. Yarışmada kıyılarda zorlandım, fabrika atıkları kıyıları biraz daha fazla kirletmiş" dedi.

"Benim gibi engelli olan arkadaşlara çağrım olsun"

Yarışmaya katılan ve başarılı bir performans sergileyen bedensel engelli Ercan Ören ise "Çok zorlu geçmedi açıkçası, rahat geçti. Ben bunun örnek olmasını diliyorum. Burada ilk defa yapılan bir etkinlik. Benim gibi engelli olan arkadaşlara çağrım olsun. Onlar da katılsınlar, her zaman hayatın içinde olmasını diliyorum. Bu yarışların her sene düzenlenmesini isterim. Engelli olarak ilk yüzücü benim o da benim için ayrı bir mutluluk oldu" şeklinde konuştu.