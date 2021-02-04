İzmit Belediyespor’un basketbolcusu Egle’nin ikinci testi de pozitif çıktı

EuroLeague Woman Grup maçlarında ülkemizi temsil eden İzmit Belediyespor’da İspanya dönüş uçuşu hazırlıkları sırasında yapılan rutin Covid-19 testinde Egle Siksnuite’de koronaya rastlanmıştı. Sporcunun bugün yapılan ikinci testi de pozitif çıktı.

Takımla birlikte dönemeyen ve Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayan Siksnuite İspanya’da otelde karantina altına alınmıştı. Egle’nin bugün (Çarşamba) karantinasının bitmesi ve İspanya’dan dönmesi bekleniyordu. Ancak başarılı sporcunun Covid-19 testi yine pozitif çıktı. Egle bir hafta daha İspanya’da karantinada kalacak. Bir sonraki testinin negatif çıkması halinde dönüş yapabilecek.