İzmit Belediyespor’un 3. transferi İdil Türk oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, başarılı oyuncu İdil Türk’ü renklerine bağlayarak 3. transferini gerçekleştirdi.

Geçen sezon Avrupa Kadınlar Ligi’nde mücadele eden Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, yeni sezona iddialı bir giriş yapma hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Kanadalı Nirra Fields ve Romanyalı Gabriela Marginean’ı kadrosuna katan İzmit Belediyespor, İdil Türk’ü de renklerine bağlayarak yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirdi.

Kariyerine ABD Texas-Rio Grande Valley Üniversitesi’nde başlayan 1996 doğumlu genç sporcu İdil Türk, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Hatay Büyükşehir Belediyespor formasını terletti. Hatay ekibiyle 36 maçta parkeye çıkan 1.72 metre boyundaki başarılı gard oyuncusu, 3.53 sayı ve 1.61 ribaund ortalamasıyla oynadı. İzmit Belediyespor ile 2021-2022 sezonuna imza atan genç oyuncu mavi-beyazlı camianın başarısı için mücadele edecek.