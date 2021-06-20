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İzmit Belediyespor, Ukraynalı Viktoria Mircheva’yı transfer etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, Ukraynalı pivot Viktoria Mircheva’yı transfer etti

Spor 20.06.2021, 16:16
İzmit Belediyespor, Ukraynalı Viktoria Mircheva’yı transfer etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, Ukraynalı pivot Viktoria Mircheva’yı transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce Nirra Fields, Gabriela Marginean, İdil Türk ve Megan Huff’u kadrosuna katan İzmit Belediyespor, Ukraynalı Viktoria Mircheva’yı da renklerine bağladı. İstanbul Üniversitesi, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş ve Hatay Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen 1.90 boyundaki 1987 doğumlu Viktoria Mircheva yeni sezonda İzmit Belediyespor forması giyecek.
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