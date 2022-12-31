İzmir’in yıldızlarına, 2022’de madalya yağmuru

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 2022 yılına damga vurarak 43’ü uluslararası olmak üzere toplam 347 madalya kazandı. Kerem Kamal güreşte Dünya Şampiyonu, Onur Taştan ise judoda Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sporcu sayısı ve branş açısından Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olurken, 2022 yılında yine önemli başarılara imza attı. Toplam 41 branşta mücadele eden İzmirli sporcular, 127’si altın olmak üzere 347 madalya kazandı. Bu madalyaların 43’ü ise uluslararası organizasyonlardan geldi.

Judocular yine zirvede

Bireysel branşlarda zirve her yıl olduğu gibi 2022 yılında da yine judonun oldu. Judocular ulusal ve uluslararası yarışmalarda 39 altın, 26 gümüş ve 28 bronz madalya ile toplamda 93 kez kürsüye çıktı. Judonun ardından triatlon ve buz pateni 49’ar madalya ile ikinci sırayı paylaştı. Triatlonda 24 altın, 18 gümüş ve 7 bronz, buz pateninde 22 altın, 15 gümüş ve 11 bronz İzmir’e geldi. Jimnastik 11 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 28 madalya ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzmede 27, eskrim ile okçulukta 18’er, tekvando ve atletizmde 17’şer, teniste 11, güreşte 9, engelli masa tenisinde ise 5 madalya kazanıldı.

43 uluslararası madalya

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporcuları uluslararası arenada 15 altın, 16 gümüş ve 15 bronz olmak üzere 43 madalyayı boynuna taktı. Yurt dışından en fazla madalya alanlar sıralamasında judo 19 madalya ile yine zirvede yar aldı. Judoyu 9 madalya ile jimnastik takip ederken, buz pateni 7 madalya ile üçüncü sırada yer aldı. Tekvando 4, güreş ve okçuluk 2’şer madalya ile sıralandı.

Kerem Kamal, Dünya şampiyonu oldu

Uluslararası yarışmalarda en büyük başarıyı güreşçi Kerem Kamal yakaladı. Genç güreşçi, İspanya’daki U23 Grekoromen Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Emrah Kuş, Konya’daki İslami Dayanışma Oyunları’nda da üçüncü olup bronz madalyayı İzmir’e getirdi. Buz pateninde Duru Çimen, Gökçe Doğa, Batu Tasasız, Deniz Tarım ile Derya Tayga, Sırbistan, Bulgaristan ve İstanbul’daki uluslararası organizasyonlarda madalya kazandı. Gymnasiade Yaz Oyunları’nda yarışan Eren Özdemir ise Dünya ikinciliğini elde ederken, 17 yaşındaki Mehmet Efe Özdemir, Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Gökhan Biçer, judoda Avrupa şampiyonu

Judoda Enes Bilge, Yusuf Özel, Mervenur Alkış, Berat Bahadır, Şeydanur Aydın, Musa Şimşek ile görme engelli sporcular Gökhan Biçer ile Onur Taştan hem Dünya hem de Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan isimler oldu. Gökhan Biçer, 90 kiloda İtalya’da Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Dünya Şampiyonası’nda hem gümüş, hem bronz madalya kazandı. Onur Taştan da Dünya Şampiyonası’nda 90 kiloda gümüş madalyayı boynuna takarken, iki sporcu 2024 Paris Olimpiyatları’na gitme yolunda büyük avantaj yakaladı. Jimnastikte yurt dışından kazanılan 9 madalyayı da Altan Doğan getirdi. Eskrimde Alp Deniz Öcek, Selin Naz Öcek ve Lina Elmiladi kürsüde yer buldu. Okçulukta Sıla Özdemir, Gymnasiade 2022 yarışmasında iki gümüş madalya kazandı.

Su topunda büyük başarılar geldi

2021 yılından kurulan su topunda başarılar 2022’de de gelmeye devam etti. Geçen yıl U15, U17, U19’da erkekler ve kadınlarda kupaları kazanan su topu takımları, 2022’de U21 Kadınlar ile U17 kadınlarda lig ikincisi oldu. Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı. U19 Kadınlar 1. Ligi ile U15 Kadınlar 2.Ligi’nde de şampiyonluk kupası İzmir’e getirildi. Artistik buz pateninde 2022 yılında kulüpler şampiyonluğu kazanıldı. Su Altı Rugbisi Kadın Takımı, ligi ikinci sırada tamamladı. Ampute futbol takımı da, hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda üçüncülük kupası kazandı.

Milliler ile gurur duyduk

Ampute Futbol ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’na giden sporcular, çok önemli başarılara ortak oldu. İstanbul’da Angola’yı yenerek Dünya Şampiyonluğu’na ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı’nda kaleci Erdi Aslan ile malzemeci Polat Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü temsil eden isimler oldu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından Hasan Efetürk, Rıdvan Aksoy, Mahmut Açıkgöz ile Arda Albayrak’ın formasını giydiği milliler, Tayland’taki 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda final oynadı ve ikincilik kürsüsüne çıktı. Ahmet Efetürk, Mahsum İpekişen, Rıdvan Aksoy, Hakan Kıroğlan ile masör Serkan Sezginci’nin kadroda yer aldığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa B Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Özel sporculardan büyük performans

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün özel sporcuları da önemli başarılara imza attı. Umurcan Aydınoğlu katıldığı ulusal yarışmalarda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı boynuna taktı. Tuna Tunca da ulusal yarışmalarda 1 altın ve 1 gümüş madalya alarak performansıyla alkışlandı.