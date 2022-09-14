İzmir’de voleybol şöleni başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

TSYD İzmir Şubesi’nin düzenlediği 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Geleneksel turnuvanın ilk gününde yarın Atatürk Voleybol Salonunda saat 14.00’te Arkasspor-Dinamo Bükreş, saat 16.30’da ise Altekma- Galatasaray maçları oynanacak. Voleybolseverler, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş’in katılımıyla ilk kez uluslararası hale gelen turnuvayı ücretsiz olarak izleyip, Efeler Ligi’nde sezon öncesi takımları ilk defa takip etme imkanı bulacak.