İzmir U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Dünya çapında önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yapan İzmir’de 14-18 Eylül tarihleri arasında 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası düzenlenecek. Dikili’de 44 ülkeden 102 takım 204 sporcunun buluşacağı şampiyonanın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Soyer, “İzmir’in dünyaya sunacağı daha çok şey var. Dünya şampiyonalarına talip olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir’in Dikili ilçesi daha önce Tayland Phuket Adası, Portekiz Porto, Çin Nanjing, Meksika Acapulco’da yapılan 19 Yaş Yaş Altı Dünya Plaj Voleybol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. 44 ülkeden 102 takım 204 sporcunun buluşacağı U19 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası’nın tanıtımı Kültürpark’ta yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu, Uluslararası Voleybol Federasyonu işbirliğiyle Southwest Sports (SWS) tarafından yapılacak şampiyonanın tanıtımına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Amatör Kulüpler Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, eski milli sporcu SWS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Yeşiltaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Uluslararası Voleybol Federasyonu Teknik Delegesi Joep Van Lersel, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, takım oyuncuları, antrenörler ile sporcular katıldı.

Bu tür organizasyonların kent turizmini canlandırdığını belirten Başkan Tunç Soyer, heyecanlı olduklarını söyleyerek “İzmir’in dünyaya sunacağı daha çok şey var. Dünya şampiyonalarına talip olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim yüzlerce kilometre sahilimiz var. Bu sahiller voleybolda, futbolda başarı kazanan çocuklarımızın çim sahalar ve salonlardan çok daha fazla başarılı olmasının önü açılıyor. Çünkü plajda oynamak çok zor, saha veya salona benzemiyor. Çıtamız daha çok yükselecek. Bundan kuşku duymuyorum. Gençlerimiz daha büyük başarılara imza atacaklar” dedi.

"Türkiye’de örneği olmayan bir havuz yapacağız"

Başkan Soyer, İzmir’e büyük bir yüzme havuzu kazandıracaklarını belirterek şöyle konuştu: “Proje tamamlandı, ihale süreçlerine geldi. Büyük iş yapacağız. Büyük bir heyecanla daha çok turnuvaya, organizasyona, yarışmaya ev sahipliği yapmak istiyoruz ama bu heves heyecan tesis yoksa havada kalır. İzmir’de yeterli tesis yok. İhtiyaç çok, bunun üzerine gideceğiz başka çaremiz yok. Hem başarı iste hem de tesis yapma, olmaz. Tesislerimizi çoğaltmak zorundayız. Çoğalttıkça daha çok meyve toplayacağız.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Orhunbilge ise Bakan Soyer’in sözünü ettiği havuz hakkında bilgiler verdi. Orhunbilge, “Kemer’de yapacağımız tesis, içinde hem olimpik, hem yarı olimpik hem de çırpınma havuzunun olduğu Türkiye’de örneği olmayan bir havuz” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, “İzmir’e her şey yakışır. Böyle bir dünya şampiyonası da İzmir’e yakışmıştır. Ben inanıyorum ki bu Türkiye’nin her tarafında plaj voleybolu en iyi şekilde yapılmaktadır ama İzmir bambaşka” şeklinde konuştu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Teknik Delegesi Joep Van Lersel ise “Umuyorum Türkiye takımları başarılı sonuçlar alacak. Organizasyon zaten güzel olacak. Sakatlık olmayan bir şampiyona diliyorum” dedi.