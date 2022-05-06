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İzmir koşamayanlar için koşacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 8 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022’ye Türkiye’de yine İzmir ev sahipliği yapacak. Yüzbinlerce kişinin “koşamayanlar için koşacağı” organizasyonun basın toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Başkan Tunç Soyer, omurilik felçlilerinin tedavisine destek olabilmek için herkesi 8 Mayıs’ta İzmir’e davet etti.

Spor 06.05.2022, 15:05
İzmir koşamayanlar için koşacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 8 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2022’ye Türkiye’de yine İzmir ev sahipliği yapacak. Yüzbinlerce kişinin “koşamayanlar için koşacağı” organizasyonun basın toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Başkan Tunç Soyer, omurilik felçlilerinin tedavisine destek olabilmek için herkesi 8 Mayıs’ta İzmir’e davet etti.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 8 Mayıs Pazar günü sekiz ülkede aynı anda düzenlenecek Wings for Life World Run 2022’nin Türkiye ayağı beşinci kez İzmir’de koşulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen koşudan sağlanan gelirin tamamı omurilik felcinin kalıcı tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacak. Saat 14.00’te başlayacak koşunun tanıtımı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Ford Türkiye Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu, Red Bull Sporcusu Hazal Nehir, Ford Kuga Yakalama Aracı’nı kullanacak Red Bull sporcusu Dario Costa, oyuncular Müge Boz, Onur Büyüktopçu, Anıl Altan ve sporcular katıldı.

“İzmir’e Avrupa değerlerini en iyi taşıyan kent unvanı verildi”

Toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, iki kıta 8 ülkede aynı anda başlayacak koşunun İzmir ayağında on bine yakın koşucuyu ağırlamayı beklediklerini belirterek, 8 Mayıs’ta İzmir’den dünyaya omurilik felciyle mücadeleye verdikleri desteği duyuracaklarını söyledi. Konuşmasını İzmir’in önemli bir ödül kazandığını anımsatarak sürdüren Başkan Tunç Soyer, “İzmir, hepimizin göğsünü kabartan bir ödül aldı. Avrupa Parlamentosu tarafından 2022 Avrupa Ödülü’ne layık görüldü ve İzmir’e Avrupa değerlerini en iyi taşıyan kent unvanı verildi. Bu unvana layık görülmemizin ana nedenlerinden biri, bir yaşam biçimi olarak sporu teşvik eden ve kamu sağlığını koruyan çok sayıda çalışma yürütmemiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor alışkanlığımızı çoğaltmak ve İzmir’i dünyayla buluşturmak amacıyla uluslararası spor organizasyonlarına büyük önem atfediyor” dedi.

“Maraton İzmir’i ülkemizin en önemli koşularından biri haline getirdik”

Dünyayı etkileyen pandemi sürecine rağmen çok sayıda spor etkinliği gerçekleştirdiklerini ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz, 9 Eylül Yarı Maratonu ve 19 Mayıs koşularını, Maraton İzmir ile taçlandırdık. Maraton İzmir’i tanıtırken, İzmir’in en önemli markalarından biri olacağını belirtmiştim. Parkur avantajı ve organizasyon kalitesiyle kısa sürede 7’den 70’e herkesin katıldığı sayılı maratonlar düzeyine ulaşacağını vurgulamıştım. Gururla belirtmeliyim ki öyle oldu. Nisan ayında üçüncüsünü düzenlediğimiz Maraton İzmir’i, kısa zamanda ülkemizin en önemli koşularından biri haline getirdik.”

İzmir beşinci kez ev sahipliği yapıyor

Başkan Soyer, Wings for Life World Run yarışı için İzmir’in tercih edilmesinin de bir tesadüf olmadığını, şehrin bu yarışmaya ev sahipliği yapmaya devam etmesi, spora verdikleri artan değerin bir sonucu olduğunu kaydetti. Soyer, “Böylesi kıymetli bir amaca hizmet eden bu uluslararası organizasyon, dünyada ve Türkiye’de yedinci kez düzenlenirken, İzmir bu koşuya beşinci kez ev sahipliği yapıyor. Bu, İzmir için, hepimiz için büyük bir onur. Şimdiden tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Bu koşu umut verici”

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya sağlıklı bir iş insanı olarak hayatını sürdürürken, geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felçlisi olduğunu belirtti. Araç kullanırken emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çeken Çetinkaya, “Başka insanlara, tekerlekli sandalyeye muhtaç hale geliyorsunuz. Evinizde sokaklarda engellerle karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden her şeye sıfırdan başlamak kolay değil. Bu nedenle bu düzenlenecek koşu çok umut verici koşu. Umarız ki bir farkındalık oluşturulmuş olur ve toplanacak fon ile güzel adımlar atılır” dedi.

“Başkalarının iyiliği için yapılmasının ayrı bir önemi var”

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de İzmir’in çok büyük sportif faaliyetlere ev sahipliği yaptığını ancak 8 Mayıs’taki etkinliğin ayrı bir önemi bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İyilik yapmak için insanlar bir araya geliyor. Bugün sağlıklı iken yarın sağlıksız olabiliyoruz. Ama insanların başkaları için iyilik yapmak adına bir araya gelmeleri, bunun ayrı bir güzelliği var demektir. İzmir büyük bir şehir. Sporun başkenti. Devamlı sporla anılması ve yapılan sportif faaliyetlerin, başkalarının iyiliği için yapılmasının ayrı bir önemi var. Toplumumuzdaki iyilik duyguları ölmemiş. İnsanlar iyilik yapmak için adeta yarışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bitiş çizgisi yok, yakalama aracı var

Wings for Life World Run saat 14.00’te Kültürpark’ta başlayacak. Bitiş çizgisinin olmadığı yarışta koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 kilometre hızla yola çıkacak Yakalama Aracı’na yakalanmamaya çalışacak. Hızı her yarım saatte artan araç maksimum 35 km/s hıza ulaşacak. Yakalama aracının gerisinde kalan en son kadın ve erkek yarışmacı birinci olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayacak yarışı en uzun sürdürmeyi başaran kadın ve erkek yarışmacı ise dünya birincisi olacak.

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