banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Uzaktan eğitim için karar verildi
Uzaktan eğitim için karar verildi
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu!

İzmir Kordon’da Beşiktaş kutlaması

Süper Lig’in 2020-2021 şampiyonu olan Beşiktaş’ta, taraftalar İzmir Kordon’da meşaleli kutlama yaptı.

Spor 16.05.2021, 00:47
İzmir Kordon’da Beşiktaş kutlaması

Süper Lig’in 2020-2021 şampiyonu olan Beşiktaş’ta, taraftalar İzmir Kordon’da meşaleli kutlama yaptı.

Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe’yi 2-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Mücadelenin bitiş düdüğü itibariyle siyah-beyazlı taraftarlar Kordon’a indi. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlere taraftar meşalelerle kutlama yaparken, polisler olası bir olumsuzluk olmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu