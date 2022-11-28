İzmir derbisine olaylar damga vurdu: İşte yaşananların özeti

İzmir’in iki köklü kulübü Göztepe ve Altay arasında oynanan müsabakaya, çıkan olaylar damga vurdu. Olayların fitili, Altaylı taraftarların Göztepe tribünlerine doğru işaret fişeği atması ve akabinde bir taraftarın yaralanmasıyla başladı, maçın durduğu dakikalarda Göztepeli bir taraftarın Altaylı kaleci Ozan’a saldırmasıyla zirve yaptı. Skandal maçla ilgili 21 kişi gözaltına alındı, sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförlerinin bıraktığı ortaya çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden, Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti.

Korner direğiyle saldırı

Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan bir Göztepeli taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı. Yerde kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemi Emre Kargın’ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saat sonra müsabakanın tatil edildiği açıklandı.

Ambulansla hastaneye götürülen oyuncu hakkında ilk açıklama hastane yönetimi tarafından geldi:

"TFF 1. Lig’de oynanan, Göztepe-Altay karşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Medicana International İzmir Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık olan Özenç’in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir."

İzmir Valisi süreci takip etti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Gürsel Aksel Stadı’na geldi. Köşger, incelemelerde bulunarak, "Bu olayın peşi bırakılmayacak. En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak ve bu işi yapanlar, Türk hukuk sistemi içindeki almaları gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmalarının sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek" dedi.

Sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförleri tuvalete bırakmış

Öte yandan İzmir Valiliğinden olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası gece yarısı açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, sis ve işaret fişeğini statta görevli özel ambulans şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34’te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır.”

Ayrıca yapılan açıklamada, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.’nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşıldığı, olayla ilgili toplam 21 şahsın yakalanarak haklarında gerekli adlî işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Yüzüne işaret fişeği işaret eden yaralı taraftar, Mehmet Çakır’ın ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in ise tedavi hastanelerde devam ediyor.