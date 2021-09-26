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İzmir derbisi Pınar Karşıyaka’nın

ING Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’ya 59-92 yenildi.

Spor 26.09.2021, 18:25
İzmir derbisi Pınar Karşıyaka’nın

ING Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’ya 59-92 yenildi.

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Aliağa Petkim Spor, Ege derbisinde Pınar Karşıyaka’yı ağırladı. Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan mücadele, saat 15.30’da başladı. Mücadeleye baş antrenör Can Sevim yönetiminde hazırlanan Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’ya 59-92 yenildi.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Yener Yılmaz xxx, Kerem Baki xx, Yiğit Gönültaş xx

Aliağa Petkim Spor: Demıtrıus Rayelle Conger xx 12, Justin Jamel Wright Foreman xx 8, Ömer Yasir Küçük x 4, Darko Planinic x 1, Yiğit Karalar, Metehan Akyel x 2, Gary Browne Ramirez xx 8, Erol Can Çinko x 3, Nusret Yıldırım xxx 13, Peyton James Aldridge x 8

Baş antrenör: Can Sevim

Pınar Karşıyaka: James Kumar Blackmon xxx 12, Yunus Emre Sonsırma x 4, Berkan Durmaz x 2, Mahir Ağva x 2, Can Korkmaz xx 5, Semih Erden x 4, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı xx 8, Tony Taylor xxx 20, Amath Garvey M Baye xxx 15, Anthony Mıtchell x 2, Bonzıe Alexander Colson xxx 18

Baş antrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 17-25 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 26-45 (Pınar Karşıyaka lehine)

2. Periyot: 47-67 (Pınar Karşıyaka lehine)

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