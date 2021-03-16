İzmir, 9 Mayıs’ta Wings for Life World Run ile ’Koşamayanlar için koşacak’

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yapmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2021 (WFL WR), 9 Mayıs’ta saat 14.00’te İzmir’de gerçekleştirilecek.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2021 bu sene 9 Mayıs’ta saat 14.00’te yapılacak. ’Koşamayanlar için koş’ sloganıyla 6 kıtada aynı anda gerçekleştirilecek etkinlikte bir kez daha omurilik felçliler için adımlar atılacak. Uygulamayı cep telefonuna indirerek kayıt oluşturan herkes istediği yerde, tüm dünya ile aynı anda, sanal Yakalama Aracı’na karşı umut olmak için koşacak.

2014 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak gösterilen yarış için İzmir’de, Organize App Run gerçekleştirilecek. Bu App Run’a kayıt olanlar 200 kişi ile beraber omurilik felçlilerine umut olmak için koşacak.

29 milyon Euro fon sağlandı

Dünya genelinde 195 ülkede yaklaşık 741 bin kayıtlı koşucunun yer aldığı Wings for Life World Run sayesinde omurilik felci araştırmaları için 29 milyon 230 bin Euro fon sağlandı. Bu fon sayesinde 59’u devam eden, 239 araştırma desteklendi. Tekerlekli sandalyeli koşucular dahil olmak üzere koşuya katılanlar 2014’ten bu yana toplam 7 milyon 378 bin 113.6 kilometre yani dünyanın çevresinde 184 tur kat etti.