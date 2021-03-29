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İzin gününde idman yaptı!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Töre, yaşadığı sakatlıkların etkisini azaltmak ve kalan haftalarda takımına katkı sağlamak için izinli gününde bile antrenman yapıyor.

Spor 29.03.2021, 15:11
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İzin gününde idman yaptı!

Bu sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma yarışında geride kalan Gökhan Töre, takımın 3 günlük izinli geçirdiği arayı çalışarak geçirdi.

PERFORMANSINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Bireysel olarak yaptığı antrenmanlarda performansını üst seviyeye çekmeye çalışan yetenekli futbolcu, pazar günü Kasımpaşa’yla oynanacak maçta süre almayı planlıyor. Töre, bu sezon 12 maça çıkıp bir gol ve 1 asistle oynamıştı.

(Ensonhaber)

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