İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boks camiasından tepki aldı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Horoz dövüşünü yasaklayan zihniyetin boks ve kickboks gibi spor adıyla insanların dövüşmesini halen serbest bırakmasını anlayan beri gelsin" açıklaması boks camiasının tepkisini topladı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından, boks ve kick boks sporuyla ilgili açıklamasına tepki geldi. Boks ve kick boksta dahil olmak üzere pek çok dövüş sporunun müsabakalarını canlı yayınlarda anlatan yorumcu ve spiker Bilgehan Demir ile kick boks ve muay thai sporlarında Türkiye’ye şampiyonluklar ve madalyalar kazandıran boksör İsmail Ozan Ünlü de dahil olmak üzere boks camiasından pek çok insan Türkkan’ın açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye Kick Boks Federasyonu ise yazılı bir açıklama yaparak özür dilenmesini talep etti. Federasyonun açıklaması şu şekilde:

"Ülkemiz sporunun bir parçası olan ve tüm il ve ilçelerimizde onuruyla mücadele eden ülke sporuna hizmet için elinden gelen gayreti ulusal ve uluslararası mücadelelerde gösteren sporcu, antrenör ve hakemlerimiz için sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklama bizleri oldukça şaşırtmıştır. Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan’ın, Twitter üzerinden yaptığı talihsiz açıklama camiamızı derinden üzmüştür. Horoz dövüşü ile kick boks ve boks sporunun benzetmesi yaparak talihsiz bir açıklama ile bu ülkenin evlatlarının gönlünü yaralamıştır. Ülkemizde 272.000 lisanlı sporcusu, 5000’e yakın antrenörü ve 4000’e yakın hakemi olan büyük bir camia da infial yapmıştır. Kick boks sporu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan ve branşın ülkemizdeki temsilcisi Türkiye Kick Boks Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı altında Resmi Spor Federasyonları statüsünde bir federasyondur. Ayrıca uluslararası arenada en fazla madalya kazanmış şanlı bayrağımızı göndere çektirmiş, İstiklal Marşımızı okutmuş, milletin her ferdinin rahatça ulaştığı bir spor dalı olan önemli bir branştır. Ülkemiz genelinde sayıları binleri geçen spor kulüplerinde binlerce insanın geçim kaynağıdır. Sayın Milletvekili Lütfü Türkkan’ın bu büyük camiaya sarf ettiği sözlerin amacını aştığını, yaptığı yanlışı düzeltmesini ve başta kick boks ve boks olmak üzere tüm spor camiasından özür dilemesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur!"