Ivan Juric, Diego Rossi’yi istiyor

Torino Teknik Direktörü Ivan Juric, Fenerbahçe’nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi’yi kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe’de forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi’ye, İtalyan ekibi Torino talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric’in, Rossi’yi kadrosunda görmeyi çok istediği ve Rossi’nin İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı transfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürüldü.

Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 12 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.