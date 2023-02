ITF Başkanı Haggerty, depremzedeler için destek mesajı gönderdi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Başkanı David Haggerty, deprem felaketi nedeniyle Türkiye Tenis Federasyonu’na bir destek mesajı gönderdi. Haggerty, Tennis Plays for Love (Tenis Sevgi için Oynanır) yardım fonunun tanıtılması ve yayılması ile ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.

ITF Başkanı David Haggerty, Türkiye ve Suriye’de yıkıcı hasarlara sebep olan depremler nedeniyle Türkiye Tenis Federasyonu’na destek mesajı gönderdi. ITF başkanı, "Başkan Cengiz Durmuş ve Türkiye tenis ailesinin değerli üyeleri; dünya, geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Suriye’yi etkileyen yıkıcı deprem felaketi sebebiyle derin bir üzüntü içerisindedir. Acı ve ızdırap kelimelerle ifade edilemez. Uluslararası Tenis Federasyonu adına, depremzedelere, ailelerine ve tüm etkilenenlere en içten taziye dileklerimi ifade etmek isterim. Tüm dünyada tenisin gelişimine önemli katkılar sağlayan Türkiye ve Suriye, ITF ailesinin çok değerli üyeleridir. Antalya’daki Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finalleri için kasım ayında Türkiye’yi ziyaret etme şansım oldu. Milletinizin tenise olan tutkusu her fırsatta görülüyordu. Küresel tenis topluluğu elinden gelen tüm yardımı sağlamaya isteklidir. ITF, ATP VE WTA 4 büyük Grand Slam’le birlikte Global Giving bağış yapmak için bir araya gelerek ’Tenis Sevgi için Oynanır’ kampanyasını başlattı ve bağışçıları depremden etkilenenleri desteklemeye davet etti. En çok ihtiyaç duyulan yerde mümkün olduğunca çok yardım sağlanabilmesi için bu yardım fonunu tanıtmaya ve yaymaya devam edeceğiz. Türkiye ve Suriye halkları her zaman aklımızda. Teşekkür ederim. Güçlü kalın, tenis ailesi her zaman arkanızda" ifadelerini kullandı.