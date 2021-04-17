İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu için PSG’nin devreye girdiğini yazdı!

İtalyan basını, Milan ile sözleşme uzatma konusunda sorunlar yaşayan Hakan Çalhanoğlu için Paris Saint-Germain’in devreye girdiğini yazdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun ismi dev kulüplerle anılmaya devam ediyor. Milan ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdüren Çalhanoğlu’nun, kulübün teklif ettiği sözleşme ile menajerinin istediği arasında 1 milyon Euro civarında bir fark olduğu öğrenildi. İtalyan basını, Manchester United, Juventus ve İnter gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Çalhanoğlu ile şimdi de Paris Saint-Germain’in temasta olduğunu yazdı.

30 Haziran’da Milan ile mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 7 gol, 11 de asist kaydetti.