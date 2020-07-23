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İtalya’nın sosyetik adası futbolla buluşuyor
İTALYA SPOR YAZARLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ULUSLARARASI SORUMLUSU DÜNDAR KEŞAPLI’NIN DA ÖZEL DAVETLİLER ARASINDA YER ALDIĞI GECEDE, REAL MADRİD’İN ESKİ GOLCÜLERİNDEN FERNANDO MORİENTES VE PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM HAZIR BULUNDU.
Spor 23.07.2020, 22:01
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Dünyaca ünlü yıldızların ve İtalyan sosyetesinin gözde tatil mekanlarından Capri, bir futbol takımına kavuşuyor.
Spora yaptığı yatırımlarla bilinen Avustralya asıllı İtalyan iş adamı Morris Pagniello’nun sahibi oldu Racing Capri futbol takımının tanıtımı dün akşam görkemli bir törenle Capri adasında yapıldı.
İtalya spor yazarları derneği yönetim kurulu üyesi Uluslararası sorumlusu Dündar Keşaplı’nın da özel davetliler arasında yer aldığı gecede, Real Madrid’in eski golcülerinden Fernando Morientes ve pek çok ünlü isim hazır bulundu.
Morientes’in Racing Capri’nin adadaki futbol akademisinin idari direktörlük görevini üstleneceği ve futbola meraklı gençlerin gelişiminde rol oynayacağı belirtildi.
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