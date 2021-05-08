İtalyan kulüp Montero'yu istiyor

Süper Lig’de mutlu sona ulaşmak için kalan maçlarda en az 4 puana ihtiyacı olan Kara Kartal bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını ve kadro yapılanmasını hazırlıyor.

ATLETİCO’DAN KİRALANMIŞTI

Sergen Yalçın'ın savunmadaki Welinton-Vida tercihi doğrultusunda bu sezon pek forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun Napoli'nin transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; gelecek sezon savunma hattında büyük değişikliğe gidecek İtalyan devi Montero’yu gözüne kestirdi.

Görüşmelerin yaz transfer sezonunda yapılması bekleniyor.