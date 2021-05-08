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İtalyan kulüp Montero'yu istiyor

Beşiktaş’ın sene başında Atletico Madrid’den kiraladığı genç stoper Francisco Montero’yu, İtalyan kulübü Napoli’nin istediği iddia edildi.

Spor 08.05.2021, 12:30
İtalyan kulüp Montero'yu istiyor

Süper Lig’de mutlu sona ulaşmak için kalan maçlarda en az 4 puana ihtiyacı olan Kara Kartal bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını ve kadro yapılanmasını hazırlıyor.

ATLETİCO’DAN KİRALANMIŞTI

Sergen Yalçın'ın savunmadaki Welinton-Vida tercihi doğrultusunda bu sezon pek forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun Napoli'nin transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; gelecek sezon savunma hattında büyük değişikliğe gidecek İtalyan devi Montero’yu gözüne kestirdi.

Görüşmelerin yaz transfer sezonunda yapılması bekleniyor.

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