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İtalyan efsanesi Del Piero, Socios.com’un yeni reklam yıldızı olarak sahalara döndü

İtalya ve Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, Socios.com’u dünya çapında milyonlarca taraftara tanıtmak için Lionel Messi’ye katılıyor.

Spor 06.05.2022, 15:01
İtalyan efsanesi Del Piero, Socios.com’un yeni reklam yıldızı olarak sahalara döndü

İtalya ve Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, Socios.com’u dünya çapında milyonlarca taraftara tanıtmak için Lionel Messi’ye katılıyor.

Futbol ikonu Alessandro Del Piero, dünyanın önde gelen taraftar etkileşimi ve ödüllendirme uygulaması Socios.com ile ortak olan oyunun en son efsanesi oldu. Kendi neslinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Del Piero, Socios.com’u milyonlarca takipçisine tanıtacak ve taraftarlara topluluğa katılmaları için ilham verecek.

Del Piero ayrıca, 08 Mayıs Pazar günü, Lionel Messi’nin de yer alacağı küresel bir TV ve dijital reklam kampanyasıyla başlayarak, birden fazla eğitim ve tanıtım kampanyasında yer alacak.

Kadro çok geniş

Del Piero’nun eski kulübü Juventus’un yanı sıra AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Napoli, Bologna, Udinese, İtalya Milli Takımı ve Serie A dahil olmak üzere on büyük İtalyan spor organizasyonu, Socios.com’u sahiplenen yaklaşık 130 organizasyondan oluşan bir kadro arasına katılıyor. Socios.com’un geniş ağındaki diğer büyük isimler arasında Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Valencia, Atletico de Madrid, Manchester City, Arsenal ve UEFA yer alıyor. Güney Amerika futbolunun devleri River Plate, Flamengo ve Corinthians’ın yanı sıra NBA, NHL ve NFL’den 50’den fazla büyük ABD spor markası, MMA takımı UFC, birkaç Formula 1 takımı ve espor dünyasının önde gelen takımları da kadroda yer almakta.

Spor temalı mobil oyunlar piyasaya sürülecek

Socios.com, giderek büyüyen Fan Token sahipleri topluluğu için bu yıl en az 500 oylama düzenleyerek, forma tasarımlarından kadro numaralarına ve kutlama şarkılarına kadar değişen konularda taraftar odaklı kilit kararları etkilemelerine olanak tanıyor. Socios.com ayrıca 2022’de sevdikleri takımlar için maçları özel bir şekilde izlemelerine olanak tanınan 17.000’den fazla bilet ile her zamankinden daha fazla taraftarı ödüllendirecek. Fan Token sahipleri ayrıca, ürün ve maçların yanı sıra NFT’ler de dahil olmak üzere maç formaları, kulüp sponsorları ile bağlantılı özel indirimlere ve büyük markalarla bağlantılı diğer özel tekliflere ve avantajlara erişim hakkı kazanarak, benzersiz dijital ödüllerin sahibi olacak. Socios.com ayrıca uygulamada oyunlaştırmayı artıracak ve yalnızca Fan Token sahipleri için çok çeşitli spor temalı mobil oyunları piyasaya sürecek.

"Yardım etmeyi dört gözle bekliyorum"

Programa katılmasındaki en büyük etkenin markanın vizyonu olduğunu söyleyen Alessandro Del Piero, "Başka hiçbir şirket kendini taraftar deneyimini geliştirme konusunda Socios.com kadar adanmış değil. Vizyonlarına inanıyorum ve nerede yaşarlarsa yaşasınlar taraftarların kulüplerine destekleri için anlaşılmayı ve ödüllendirilmeyi hak ettiğini kuvvetle hissediyorum. 8 Mayıs’ta dünyanın çeşitli yerlerinde küresel TV kampanyasından başlayarak, Socios.com’un dünya çapında milyonlarca taraftar deneyimini geliştirmesine yardım etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Alexandre Dreyfus: "Alessandro Del Piero virtüöz bir yetenek"

Del Piero’nun organizasyonun bir parçası olmasından ötürü memnuniyetini dile getiren Chiliz ve Socios.com CEO’su Alexandre Dreyfus, "Dünyadan yaklaşık 130 dev spor organizasyonu, Fan Tokenlar aracılığıyla taraftarlar için daha iyi bir deneyim yaratma misyonumuza katıldı. Zaten büyümeye devam edecek devasa bir ağa sahibiz, ancak şimdi yapmamız gereken daha da fazla insana ulaşmak. Birkaç milyon taraftardan oluşan mevcut topluluğumuzu büyütmek ve çok daha büyük bir şeye dönüşmek istiyoruz. Alessandro Del Piero virtüöz bir yetenekti ve futbolun gerçek bir harikası olarak milyonlarca insan tarafından saygı duyulan bir isim oldu. Onun desteğini almak, özellikle halihazırda 10 partnerimizin yer aldığı İtalya’da bizim için önemli bir hamle. Del Piero’nun aramızda olması ile evrimimizin bir sonraki aşamasına hazırız. Fan Tokenlar ve Socios.com’u taraftar deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz" şeklinde konuştu.

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