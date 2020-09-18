İtalyan basını Okaka transferini açıkladı!
GOLCÜ TRANSFERİ İÇİN GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜREN FENERBAHÇE İÇİN İTALYANLAR'DAN BÜYÜK İDDİA GELDİ. ÇİZME BASININA GÖRE OKAKA 3 YILLIĞINA SARI-LACİVERTLİLERLE ANLAŞTI.
Golcü transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe için İtalyanlar’dan büyük iddia geldi. Çizme basınına göre Okaka 3 yıllığına sarı-lacivertlilerle anlaştı.
Yeni sezon kadro planlamasında forvet takviyesi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi, golcü transferini bitirmek için gün sayıyor. Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç’in takımdan ayrılması sonrasında bu bölgeye iki takviye planlayan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un istediği isimlerden biri olduğu öğrenilen Stefano Okaka için İtalyan basınından iddia geldi. Çizme basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaştı. Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Serie A’da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
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