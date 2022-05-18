İtalyan basını: Mario Balotelli’nin yeni takımı Spezia!

37. hafta sonunda 52 puanda 9. Sırada bulunan Adana Demirspor'da yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde flaş bir hamle yaparak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mario Balotelli'nin Serie A'ya geri döneceği yazıldı.

Haberde, Serie A ekibi Spezia'nın Mario Balotelli için harekete geçtiği yazıldı. Balotelli'yi kadrosuna katmak istediği iddia edilen Spezia'nın golcü yıldız için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Spezia'nın Balotelli transferi Adana Demirspor tarihinin en pahalı transferi olacak.

Spezia'nın Balotelli transferini 5 milyon euro bedelle gerçekleştirmesi halinde Adana Demirspor'un şimdiye kadarki en pahalı oyuncu satışı olacak. (sabah)