İtalya’da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, İngiltere’yi yenerek finale yükseldi. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, aynı zamanda hem Dünya Şampiyonası’na hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.