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İtalya’da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, İngiltere’yi yenerek finale yükseldi. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, aynı zamanda hem Dünya Şampiyonası’na hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

İtalya’da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, İngiltere’yi yenerek finale yükseldi. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, aynı zamanda hem Dünya Şampiyonası’na hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Spor 15.06.2022, 20:35
İtalya’da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, İngiltere’yi yenerek finale yükseldi. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, aynı zamanda hem Dünya Şampiyonası’na hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

İtalya’da düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, İngiltere’yi yenerek finale yükseldi. Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, aynı zamanda hem Dünya Şampiyonası’na hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

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