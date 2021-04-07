İtalya-Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İtalya-Türkiye maçı seyircili mi oynanacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli takımı, ilk maçını Roma'da İtalya ile oynayacak.

İtalyan hükümeti, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) Roma'daki maçlarına seyirci alınması konusunda yeşil ışık yaktı. Bu gelişmenin ardından İtalya-Türkiye maçı hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu.

Peki, büyük bir merakla beklenen İtalya-Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İtalya-Türkiye maçı seyircili mi olacak? İşte detaylar..

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milliler, Euro 2020 A Grubu ilk maçında 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda, İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nın kupa yolundaki ilk sınavı, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

EURO 2020'de milli takım maç programı şu şekildedir:

11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)

16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)

20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

A Milli Futbol Takım'nın İtalya ile karşı karşıya geleceği Avrupa Şampiyonası müsabakasının seyircili oynanacağı öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre İtalyan hükumeti, karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi. Maçı takip edecek taraftar sayısının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

(Ensonhaber)