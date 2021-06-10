Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020'ye 1 gün kaldı. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, dev turnuvanın açılış maçında yıldızlar topluluğu İtalya ile kozlarını paylaşacak. Ay Yıldızlılar, güçlü rakibini evinde devirip, turnuvaya muhteşem bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. A Milli Takım, İtalya ile 13 kez karşılaşırken 3 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. İlk maçı 1949'da son maçı ise 15 yıl önce Kasım 2006'da oynayan milliler 8 gol atıp 23 golü kalesinde gördü. Millilerin A Grubu'ndaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler olacak.

İtalya - Türkiye EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya - Türkiye EURO 2020 A Grubu maçı 11 Haziran Cuma günü oynanacak. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 90 dakika TSİ 22.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

İtalya - Türkiye seyirci rakamları

Şampiyonanın açılış maçına ev sahipliği yapacak 70 bin kişilik Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 16 bin kişi izleyecek. Kritik maçta 3 bin İtalyan, 3 bin Türk ve 10 bin de UEFA'nın sponsorlar ve davetli listesinin bulunduğu kişiler tribünde yer alacak.

İtalya - Türkiye maçında düdük Danny Makkelie'de

Avrupa Şampiyonası’nın açılış mücadelesi olan İtalya-Türkiye maçında görevy apacak hakemler belli oldu. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jande Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa’dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda’dan Kevin Blom olacak.

İlk kez açılış maçına çıkıyoruz

A Milli Takımımız, EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek. Şampiyonanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar, ilk kez bir turnuvanın açılış mücadelesinde sahaya çıkacak.

Şenol Güneş Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında

İtalya maçı ile birlikte Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak. Tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonası maçını da 25 yıl önce 1996'da yine 11 Haziran'da oynayan milliler, Hırvatistan'a 1-0 mağlup olarak sahadan ayrıldı.

Milli yıldızlar rakip oldu

İtalya'da futbol hayatını sürdüren milli yıldızlar da takım arkadaşlarıyla rakip olacak. Hakan Çalhanoğlu, takımı Milan'dan kaleci Donnaruma ile, Kaan Ayhan ve Mert Müldür ise takımı Sassoulo Locatelli, Berardi ve Raspadori ile karşılaşacak. Cengiz Ünder geçen sezonu Leicester City'de tamamlasa da bonservisi bulunan Roma'dan takım arkadaşları Pellegrini, Cristante ve Spinazzola karşısında galibiyet için mücadele verecek.

Ayrıca İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini Galatasaray 'da görev aldığı dönemde takımın golcüsü Burak Yılmaz ile de rakip olacak.

Türkiye, 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde

Milliler, 1996, 2008 ve 2016’da Fatih Terim, 2000’de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. 1996’da İngiltere’nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika’nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz’e yenilerek, organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004’te Portekiz’de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya’ya elenerek katılamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008’de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya’ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım , 2016’da Fransa’da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

İtalya'nın EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris)

Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Kaynak:fanatik