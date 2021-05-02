İtalya Serie A’da Inter 11 yıl sonra şampiyon!

İtalya Serie A’da lider Inter, en yakın takipçisi Atalanta’nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İtalya Serie A’nın 34’üncü haftasında Inter, Crotene’yi deplasmanda 2-0’lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta’nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesin beklemeye geçmişti.

Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13’e yükseldi ve Inter, şampiyonluğunu ilan etti.

Teknik Direktör Antonio Conte önderliğindeki mavi-siyahlı ekip, bu sonuçla 11 sene sonra mutlu sona ulaşarak toplamda 19. şampiyonluğunu ilan etti. Inter, 18 Serie A şampiyonluğu olan Milan’ı geride bırakarak 36 lig galibiyetiyle Juventus’un ardından lig tarihindeki en başarılı ikinci kulüp oldu.

2010-11 sezonunda Milan şampiyon olduktan sonra son 9 sezona damga vuran Juventus şampiyonluk kupasına ambargo koymuştu. Inter’in bu başarısıyla Juventus’un şampiyonluk serisi sona ermiş oldu. Son olarak 2009-10 sezonunda Serie A şampiyonu olan Inter, o sezon görevdeki teknik direktör Jose Mourinho ile Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi zaferi de yaşamıştı.