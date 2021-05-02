İtalya Serie A’da Inter 11 yıl sonra şampiyon!
İtalya Serie A'da Juventus ambargosu sona erdi. Inter, 11 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son 9 sezonun şampiyonu Juventus'a 'dur' diyen Antonio Conte'nin öğrencileri, Inter'i lig tarihinindeki en başarılı ikinci kulüp sıralamasına çıkardı.
İtalya Serie A’da lider Inter, en yakın takipçisi Atalanta’nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İtalya Serie A’nın 34’üncü haftasında Inter, Crotene’yi deplasmanda 2-0’lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta’nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesin beklemeye geçmişti.
Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13’e yükseldi ve Inter, şampiyonluğunu ilan etti.
Teknik Direktör Antonio Conte önderliğindeki mavi-siyahlı ekip, bu sonuçla 11 sene sonra mutlu sona ulaşarak toplamda 19. şampiyonluğunu ilan etti. Inter, 18 Serie A şampiyonluğu olan Milan’ı geride bırakarak 36 lig galibiyetiyle Juventus’un ardından lig tarihindeki en başarılı ikinci kulüp oldu.
2010-11 sezonunda Milan şampiyon olduktan sonra son 9 sezona damga vuran Juventus şampiyonluk kupasına ambargo koymuştu. Inter’in bu başarısıyla Juventus’un şampiyonluk serisi sona ermiş oldu. Son olarak 2009-10 sezonunda Serie A şampiyonu olan Inter, o sezon görevdeki teknik direktör Jose Mourinho ile Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi zaferi de yaşamıştı.