İstiklal Marşı’nı duyunca maça ara verip saygı duruşuna geçtiler

Rize’de oynanan 3. Uluslararası Rize Mini Dünya Kupası maçı esnasında yan sahada okunan İstiklal Marşı nedeniyle yabancı oyuncular bir anda maçı bırakarak saygı duruşuna geçti.

Bu yıl 3.’sü düzenlenen Rize Mini Dünya Kupası müsabakalarına 20 farklı ülkeden toplamda 90 sporcu katıldı. Turnuvanın devam ettiği Rize ASKF Stadında sahanın hemen yan kısmında da Bölgesel Amatör Lig devam etti. Bugün oynanan Afrika ile Afganistan’ın karşılaştığı maçın devam ettiği esnada yan sahada da Rize Özel İdare Spor, Bayburt Belediyespor’u ağırladı. BAL mücadelesi başlamadan önce okunan İstiklal Marşı’nın başlamasıyla topu bırakan Afrikalı ve Afganistanlı oyuncular da saygı duruşuna geçti. Kameralara yansıyan o anlar Türk taraftarlar tarafından alkışlandı.