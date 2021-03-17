''İstifa yok, Beşiktaş'ı yenip havaya gireceğiz''

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Gençlerbirliği maçında buz tedavisi gören Filip Novak'ın önemli bir durumunun olmadığı, karşılaşmada sahaya çıkabileceği söylendi.

Jose Sosa'yı fiziki olarak yeterli görmeyen teknik heyet, Sosa'nın yerine İrfan Can'ı kadroya alacağını söyledi.

Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine ise Nazım Sangare girecek.

Gustavo - Mert Hakan - İrfan Can orta sahasıyla maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Pelkas yine solda görev alacak.

Cezası sona eren Enner Valencia'nın da santrforda görev alması bekleniyor.

"BU TAKIM BEŞİKTAŞ'I YENER, TEKRAR ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRER''

Derbinin kaderini belirleyeceği söylenen Erol Bulut, yönetimle yaptığı görüşmede "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.

Oyunundan memnun olduğunu belirten Bulut, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım." dedi.

Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.