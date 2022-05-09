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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor 09.05.2022, 16:17
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
10 Mayıs Salı:
20.30 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
11 Mayıs Çarşamba:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan