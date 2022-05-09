İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

10 Mayıs Salı:

20.30 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

11 Mayıs Çarşamba:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan