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İşte Yılmaz Vural'ın anlaştığı takım!

En son Akhisarspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeni adresi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BŞB. Erzurumspor oldu.

Spor 29.03.2021, 12:45
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İşte Yılmaz Vural'ın anlaştığı takım!

Yılmaz Vural Büyükşehir Belediyespor'la mutabakata vardı. Resmi imzaya kalan anlaşmanın detaylarının kulüp tarafından resmen açıklanması bekleniyor...

68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Fotomaç'a yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:

"Bir görüşme gerçekleşti ve karşılıklı olarak anlaştık. Şu an da herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok, inşallah hayırlı olur iki taraf için de."

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