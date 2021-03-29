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İşte Yılmaz Vural'ın anlaştığı takım!
En son Akhisarspor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeni adresi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BŞB. Erzurumspor oldu.
Spor 29.03.2021, 12:45
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Yılmaz Vural Büyükşehir Belediyespor'la mutabakata vardı. Resmi imzaya kalan anlaşmanın detaylarının kulüp tarafından resmen açıklanması bekleniyor...
68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Fotomaç'a yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:
"Bir görüşme gerçekleşti ve karşılıklı olarak anlaştık. Şu an da herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok, inşallah hayırlı olur iki taraf için de."