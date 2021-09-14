İşte spor yazarlarının milli takım yorumları!

A Milli Futbol Takımı’nda, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalar devam ediyor. Spor dünyasının önde gelen isimleri de bu konudaki görüşlerini İHA’ya paylaştı.

A Milli Futbol Takımı’nda, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. TFF yönetimi, yerli ve yabancı olmak üzere birçok teknik adam üzerinde çalışırken, Stefan Kuntz, Tayfun Korkut, Tayfur Havutçu, Kenan Koçak, Engin Fırat, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu gibi antrenörler telaffuz ediliyor. Spor dünyasının önde gelen isimlerinden İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler, Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız, Türkiye Gazetesi Yazarı Hasan Sarıçiçek, Hürriyet Gazetesi Yazarı Tahir Kum ve TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan ay-yıldızlı ekipteki son durumu İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Mustafa Karagöl: "Yerli yabancı fark etmez, yeter ki başarı gelsin"

Yerli ve yabancı tartışmasından ziyade bilgi ve becerisiyle milli takımı bir yerlere taşıyacak teknik direktöre şans verilmesi gerektiğini dile getiren Mustafa Karagöl, "Şenol Güneş’ten boşalan A Milli Takım hocalığı için birçok isim gündemde dolaşıyor. Kimisi ne zaman, hangi takım boşta olsa oralara lanse ediliyor, kimisinin de lobisi var. Ancak arada kaybolan gerçek hocaların sayısı hiç de az değil Kriterimiz yok İsmi geçenlerden en şanslısı bir dönem Beşiktaş forması giyen Stefan Kuntz. Neden mi? Birçok nedeni var. Löw olmayınca Tayfur Havutçu ismi gündeme geldi. Engin Fırat ismi gündeme geldi, Aykut Kocaman ve daha bir çok isim Liyakat diyorsak bakacağımız kriterler var. Hocanın başarısı var mı? Milli takım çalıştırmış mı? Lisan ne kadar biliyor? Bunlar kimde varsa, o isimlere tamam; ancak diğer isimler ortalığı bulandırmak adına ortaya atılan isimler diye düşünüyorum. Yerli, yabancı fark etmez. Yeter ki, Türk Milli Takım’ını bir yerlere taşıyabilecek kapasitesi ve bilgisi olsun yeter" açıklamasında bulundu.

Ersin Şiyhan: “Herkesin üzerinde uzlaşacağı, oyuncu tercihleri tartışılmayan biri göreve getirilmelidir”

Milli takımda birlik ve beraberliği oluşturacak bir çalıştırıcının göreve getirilmesi gerektiğini aktaran Ersin Şiyhan ise şunları söyledi:

“Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak ediliyor. TFF Yönetim Kurulu’nun adayları arasında Samet Aybaba, Aykut Kocaman, Okan Buruk gibi Türk teknik direktörlerin yanı sıra Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da yer alıyor. Burada önemli olan husus; Dünya Kupası Elemeleri yolunda kalan 4 maçta yaşanılan hayal kırıklığı ve moral bozukluğunu giderip, milli takımda birlik ve beraberliği sağlayabilecek bir ismin göreve getirilmesi olacaktır. Zira şu anda önemli olan, kalan 4 maçta Dünya Kupası bileti alabilecek sonuçlar elde edebilmek. Eğer TFF uzun vadeli bir planlama yapmayı düşünüyorsa bu noktada da bilgi birikimi ve enerjisiyle milli takımı motive edecek, herkesin üzerinde uzlaşacağı, oyuncu tercihleri tartışılmayan biri göreve getirilmelidir.”

Uğur Demirkırdı: “Milli takımın başına bir Alman bir Türk teknik adam gelmeli”

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için Stefan Kuntz, Kenan Koçak gibi isimleri ön plana çıkaran Uğur Demirkırdı, “A Milli Futbol Takımı’nın başına Piontek etkisi oluşturacak ya da Galatasaray’daki Derwall projesi gibi biri düşünülmeli. Yepyeni bir anlayış ile ve Alman ekolü seçilebilir. Bunun için Almanya U-21’i şampiyon yapan ve Almanya A Milli Takımı’nın başına geçmeyi hesaplayan Kuntz ile Almanya’da görev almış Kenan Koçak ikilisine görev verilebilir. Hamit Altıntop‘un böyle bir planlamaya sıcak baktığını duydum” cümlelerine yer verdi.

Fatih Doğan: “Gönlüm yerliden yana”

“A Milli Takım teknik direktörlüğü için bizi bilen biriyle çalışmanın bu süreçte daha sağlıklı olacağını düşünüyorum” diyen Fatih Doğan, “Çok kıymetli teknik adamlarımız var. Bu açıdan ilk aklıma gelen Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu, Okan Buruk. Eğer Stefan Kuntz gibi isimler masadaysa ve Alman ekolü çerçevesinde uzun vadeli projeler düşünülüyorsa o zaman 2 dil bilen Moldova eski Teknik Direktörü Engin Fırat, Tayfun Korkut, Kenan Koçak gibi isimler de değerlendirmeye alınmalı. Ancak plan, proje ne ise kamuoyuna doğru anlatılmalı” ifadelerini kullandı.

Bahadır Çokişler: “Ulusal takımların başında yerli hocaların olması en büyük dileğimizdir”

Türk futbolundaki en büyük sorunun sistemsizlik olduğuna dikkat çeken Bahadır Çokişler de, “Yıllar boyu başarısızlıklar yaşadık. Ancak 2000’li yılların başından sonraki ivmelenme bizlerin umutlarını yeşertti. Geldiğimiz noktada yine aynı kabusu görmek istemediğimizden bir bunalım yaşadık ve bunun neticesinde de bir teknik direktörümüzü daha üstelik öğretmen, üstelik projelerini tamamlamasına tahammül edemeden gönderdik. Artık kişiler üzerinden değil, sistem üzerinden tartışma yapmamız gerekiyor. Ulusal takımların başında yerli hocaların olması en büyük dileğimizdir. Çünkü o ruhu yaşayabilecek ve yaşatabilecek, futbolculara anlatabilecek bir isim olmalı. Diğer yandan da futbolun evrensel olduğunu göz önüne alırsak yerli - yabancı ayrımı yapmanın da pek bir önemi yok. Gönlümden geçen isim Okan Buruk’tu, gerek hırsı, gerek isteği ve futbol bilgisiyle. Yeni nesil çağdaş futbolu destekleyen tavırlarıyla Engin Fırat da bir takım tecrübeler edinmiş, hem ulusal hem uluslararası. Bu şansı hak ediyordur. Başarının nasıl geldiğini izlemek kalacak bize ama başarı günlük” şeklinde konuştu.

Ercan Yıldız: “Milli takımın başına yerli bir teknik direktör geleceğine pek ihtimal vermiyorum”

TFF’nin yerli bir teknik direktörü göreve getirme ihtimalini düşük bulduğunu vurgulayan Ercan Yıldız, “Hollanda’da Van Gaal’in yanında Danny Blind ve Henk Fraser var. İtalya’da Roberto Mancini’nin yanında Gianluca Vialli, Alberico Evani, Gabriele Orialli gibi efsaneler bulunuyor. Bizde ise her şeyi Şenol Güneş yapıyordu. Olması gereken; dinamik, kendisini sürekli geliştiren, iletişimi yüksek yerli bir teknik adam ve futbolcuların büyük saygı duyacağı Nihat Kahveci, Emre Belözoğlu gibi bir kariyere sahip en az üç yardımcı antrenör. Ancak olacak olan ise şudur: Yabancı bir teknik adam. Çünkü futbolu yönetmek yerine idare etmeye çalışan TFF’nin, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş’e bile burun kıvrıldığı bir yerde, risk alarak milli takımın başına yerli bir teknik direktör getireceğine pek ihtimal vermiyorum” dedi.

Hasan Sarıçiçek: “Sorun teknik adam değil, sistem sorunu”

A Milli Takım’daki problemin ‘teknik adam’ olmadığına dikkat çeken Hasan Sarıçiçek, “Hollanda ve Norveç’i yenen takımın teknik direktörü de Şenol Güneş, rövanşta aynı Hollanda’dan yarım düzine gol yiyen takımın da hocası da aynı kişiydi. Sıkıntı teknik adam kaynaklı olsaydı birbirine taban tabana zıt bu durum asla yaşanmazdı. Asıl sıkıntı mevcut potansiyelden maksimum faydayı üretecek yönetim sisteminin sağlıklı biçimde kurulamamasıdır. Mesela Avrupa Şampiyonası’nda yaşanan hayal kırıklığını çözebilecek, 2002’deki Can Çobanoğlu tarzı etkili bir sportif direktör ya da menajerin olmaması ne yazık ki.. 2020 Avrupa Şampiyonası’na yüksek bir özgüven ile ‘Nasılsa kupayı alır, döneriz’ beklentisi içine giren genç oyuncuların İtalya yenilgisi sonrası içine düştükleri psikolojik yıkım mental anlamda rafine edilemedi ve çöküş kaçınılmaz oldu. Öyle ki o oyuncular kendi kulüp takımlarında bile düşüş yaşadılar. Okan Buruk akla gelen ilk isim ama onun da ailesinde meşgul olduğu önemli bir sağlık sorunu mevcut. Geriye Tayfun Korkut ve Engin Fırat ile Aykut Kocaman isimleri kalıyor ki hiçbiri Şenol Güneş’in boşluğunu dolduramaz” diye konuştu.

Tahir Kum: “Gelecek teknik adam konusunda yönetimin kararı yabancı”

TFF yönetiminin milli takım teknik direktörü konusundaki düşüncesinin yabancıdan yana olduğunu ancak bu konuda bir sürpriz yaşanabileceğini de belirten Tahir Kum ise, şu şekilde devam etti:

“Şayet Şenol Güneş maçtan sonraki o gereksiz açıklamayı yapmasaydı (Bana gelirken yalvardılar) bugün hala milli takımın hocası olabilirdi. Gitmesi tamamen yaptığı bu çıkışla ilgi. Gelecek teknik adam konusunda yönetimin kararı yabancı. Ancak son anda sürpriz şekilde yerliye dönüş olma ihtimali yüksek. Ama bir yerli - yabancı tartışması yaşanacaksa bunu ortadan kaldırabilecek, inandığım, güvendiğim, hem yerli hem de yabancı diyebileceğimiz teknik adam bana göre bugün Almanya’da yaşayan Tayfun Korkut’tur. Zaten ekibi yabancılardan oluşuyor. Bizim de acilen huyumuzu, suyumuzu bilen, takıma ufak bir dokunuş yapması gereken bir teknik adam. Bunun için uzağa gitmeye gerek yok. 4 maçlığına da olsa bu süreç Tayfun ile geçirebilir.”