İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı!
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftasına girilirken futbolseverler nefes kesen mücadelelere tanıklık edecek.
Avrupanın en prestijli kupası Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Birçok grupta sıralamalar büyük ölçüde şekillenmesine rağmen pek çok takımın yoluna hangi turnuvada devam edeceği henüz netlik kazanmış durumda değil. Bugün ve yarın akşam nefes kesecek mücadelelerle grup aşaması tamamlanacak. Adını grubunda ilk ikiye yazdıran takımlar yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan ekipler yoluna Uefa Avrupa Ligi'nde devam edecekken kendine grupta son sırada yer bulan takımlar Avrupa kupalarından elenmiş olacak.
Bu akşam utbolseverleri ekran başına kilitleyecek maçlar ve başlama saati şöyle:
20:45 Bayer Leverkusen vs Club Brugge
20:45 Porto vs Atletico Madrid
23:00 Bayern Münih vs Inter
23:00 Liverpool vs Napoli
23:00 Marseille vs Tottenham
23:00 Viktoria Plzeň vs Barcelona
23:00 Glasgow Rangers vs Ajax
23:00 Sporting Lizbon vs Eintracht Frankfurt
Şampiyonlar Ligi ziyafeti yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Buna göre yarının programı şöyle:
20:45 Real Madrid vs Celtic
20:45 Shakhtar Donetsk vs Leipzig
23:00 Chelsea vs Dinamo Zagreb
23:00 Kopenhag vs Borussia Dortmund
23:00 Juventus vs Paris Saint-Germain
23:00 Makkabi Hayfa vs Benfica
23:00 Manchester City vs Sevilla
23:00 Milan vs Salzburg