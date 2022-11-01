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İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftasına girilirken futbolseverler nefes kesen mücadelelere tanıklık edecek.

Spor 01.11.2022, 11:09 01.11.2022, 12:01
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı!

Avrupanın en prestijli kupası Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Birçok grupta sıralamalar büyük ölçüde şekillenmesine rağmen pek çok takımın yoluna hangi turnuvada devam edeceği henüz netlik kazanmış durumda değil. Bugün ve yarın akşam nefes kesecek mücadelelerle grup aşaması tamamlanacak. Adını grubunda ilk ikiye yazdıran takımlar yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan ekipler yoluna Uefa Avrupa Ligi'nde  devam edecekken kendine grupta son sırada yer bulan takımlar Avrupa kupalarından elenmiş olacak.

Bu akşam utbolseverleri ekran başına kilitleyecek maçlar ve  başlama saati şöyle:

20:45  Bayer Leverkusen   vs   Club Brugge

20:45  Porto   vs   Atletico Madrid

23:00  Bayern Münih   vs   Inter

23:00  Liverpool   vs   Napoli

23:00  Marseille   vs   Tottenham

23:00  Viktoria Plzeň   vs   Barcelona

23:00  Glasgow Rangers   vs   Ajax

23:00  Sporting Lizbon   vs   Eintracht Frankfurt

Şampiyonlar Ligi ziyafeti yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Buna göre yarının programı şöyle:

20:45  Real Madrid   vs   Celtic

20:45  Shakhtar Donetsk   vs   Leipzig

23:00  Chelsea   vs   Dinamo Zagreb

23:00  Kopenhag   vs   Borussia Dortmund

23:00  Juventus   vs   Paris Saint-Germain

23:00  Makkabi Hayfa   vs   Benfica

23:00  Manchester City   vs   Sevilla

23:00  Milan   vs   Salzburg

#Şampiyonlar Ligi #avrupa ligi #Futbol
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