İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı!

Avrupanın en prestijli kupası Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Birçok grupta sıralamalar büyük ölçüde şekillenmesine rağmen pek çok takımın yoluna hangi turnuvada devam edeceği henüz netlik kazanmış durumda değil. Bugün ve yarın akşam nefes kesecek mücadelelerle grup aşaması tamamlanacak. Adını grubunda ilk ikiye yazdıran takımlar yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan ekipler yoluna Uefa Avrupa Ligi'nde devam edecekken kendine grupta son sırada yer bulan takımlar Avrupa kupalarından elenmiş olacak.

Bu akşam utbolseverleri ekran başına kilitleyecek maçlar ve başlama saati şöyle:

20:45 Bayer Leverkusen vs Club Brugge

20:45 Porto vs Atletico Madrid

23:00 Bayern Münih vs Inter

23:00 Liverpool vs Napoli

23:00 Marseille vs Tottenham

23:00 Viktoria Plzeň vs Barcelona

23:00 Glasgow Rangers vs Ajax

23:00 Sporting Lizbon vs Eintracht Frankfurt

Şampiyonlar Ligi ziyafeti yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Buna göre yarının programı şöyle:

20:45 Real Madrid vs Celtic

20:45 Shakhtar Donetsk vs Leipzig

23:00 Chelsea vs Dinamo Zagreb

23:00 Kopenhag vs Borussia Dortmund

23:00 Juventus vs Paris Saint-Germain

23:00 Makkabi Hayfa vs Benfica

23:00 Manchester City vs Sevilla

23:00 Milan vs Salzburg