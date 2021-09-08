İşte milli takım teknik direktörlerinin yıllık maaşları...
A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında yaşadığı tarihi hezimetin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in yüksek maaşı yeniden gündeme geldi. 69 yaşındaki teknik adam tartışmalara tepki gösteriyor. Peki, dünyanın önde gelen milli takımlarının teknik direktörleri yıllık ne kadar maaş alıyor, kişi başına düşen milli gelirin kaç katı kazanıyorlar?
Lionel Scaloni (Arjantin) - 425 bin €
Kişi Başına Milli Gelir - 7 bin 140 €
Maaş/Gelir: 59.52 katı
Vladimir Petkovic (İsviçre) - 1 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 73 bin 260 €
Maaş/Gelir: 13.65 katı
Luis Enrique (İspanya) - 1.15 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 22 bin 889 €
Maaş/Gelir: 50.24 katı
Roberto Martinez (Belçika) - 1.2 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 37 bin 724 €
Maaş/Gelir: 31.81 katı
Louis Van Gaal (Hollanda) - 1.2 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 44 bin 246 €
Maaş/Gelir: 27.12 katı
Martin Lasarte (Şili) - 1.25 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 11 bin 192 €
Maaş/Gelir: 111.69 katı
Gustavo Alfaro (Ekvador) - 1.35 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 4 bin 737 €
Maaş/Gelir: 285 katı
Stanislav Cherchesov (Rusya) - 2 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 8 bin 566
Maaş/Gelir: 233.,48 katı
Fernando Santos (Portekiz) - 2.2 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 18 bin 983 €
Maaş/Gelir: 115.9 katı
Roberto Mancini (İtalya) - 2.5 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 26 bin 796 €
Maaş/Gelir: 93.30 katı
Eduardo Berizzo (Paraguay) - 2,6 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 4 bin 187
Maaş/Gelir: 620.97 katı
Şenol Güneş (Türkiye) 3.2 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 7 bin 231 €
Maaş/Gelir: 442.53 katı
Oscar Tabárez (Uruguay) - 3.2 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 13 bin 059 €
Maaş/Gelir: 245.04 katı
Reinaldo Rueda (Kolombiya) - 3.5 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 4 bin 510
Maaş/Gelir: 776.05
Didier Deschamps (Fransa) - 3.45 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 32 bin 657 €
Maaş/Gelir: 105.64 katı
Gareth Southgate (İngiltere) - 3.5 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 34 bin 078 €
Maaş/Gelir: 102.70 katı
Ricardo Gareca (Peru) - 3.7 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 5 bin 182 €
Maaş/Gelir: 714 katı
Tite (Brezilya) - 3.9 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 6 bin 796 €
Maaş/Gelir: 573.87 katı
Hansi Flick (Almanya) - 6.5 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 38 bin 679 €
Maaş/Gelir: 168.05 katı