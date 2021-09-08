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İşte milli takım teknik direktörlerinin yıllık maaşları...

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında yaşadığı tarihi hezimetin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in yüksek maaşı yeniden gündeme geldi. 69 yaşındaki teknik adam tartışmalara tepki gösteriyor. Peki, dünyanın önde gelen milli takımlarının teknik direktörleri yıllık ne kadar maaş alıyor, kişi başına düşen milli gelirin kaç katı kazanıyorlar?

Spor 08.09.2021, 14:08 08.09.2021, 14:33
İşte milli takım teknik direktörlerinin yıllık maaşları...

Lionel Scaloni (Arjantin) - 425 bin €

Kişi Başına Milli Gelir - 7 bin 140 €

Maaş/Gelir: 59.52 katı

Vladimir Petkovic (İsviçre) - 1 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 73 bin 260  €

Maaş/Gelir: 13.65 katı

Luis Enrique (İspanya) - 1.15 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 22 bin 889 €

Maaş/Gelir: 50.24 katı

Roberto Martinez (Belçika) - 1.2 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 37 bin 724 €

Maaş/Gelir: 31.81 katı

Louis Van Gaal (Hollanda) - 1.2 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 44 bin 246 €

Maaş/Gelir: 27.12 katı

Martin Lasarte (Şili) - 1.25 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 11 bin 192 €

Maaş/Gelir: 111.69 katı

Gustavo Alfaro (Ekvador) - 1.35 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 4 bin 737 €

Maaş/Gelir: 285 katı

Stanislav Cherchesov (Rusya) - 2 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 8 bin 566

Maaş/Gelir: 233.,48 katı

Fernando Santos (Portekiz) - 2.2 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 18 bin 983 €

Maaş/Gelir: 115.9 katı

Roberto Mancini (İtalya) - 2.5 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 26 bin 796 €

Maaş/Gelir: 93.30 katı

Eduardo Berizzo (Paraguay) - 2,6 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 4 bin 187

Maaş/Gelir: 620.97 katı

Şenol Güneş (Türkiye) 3.2 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 7 bin 231 €

Maaş/Gelir: 442.53 katı

Oscar Tabárez (Uruguay) - 3.2 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 13 bin 059 €

Maaş/Gelir: 245.04 katı

Reinaldo Rueda (Kolombiya) - 3.5 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 4 bin 510

Maaş/Gelir: 776.05

Didier Deschamps (Fransa) - 3.45 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 32 bin 657 €

Maaş/Gelir: 105.64 katı

Gareth Southgate (İngiltere) - 3.5 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 34 bin 078 €

Maaş/Gelir: 102.70 katı

Ricardo Gareca (Peru) - 3.7 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 5 bin 182 €

Maaş/Gelir: 714 katı

Tite (Brezilya) - 3.9 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 6 bin 796 €

Maaş/Gelir: 573.87 katı

Hansi Flick (Almanya) - 6.5 milyon €

Kişi Başına Milli Gelir: 38 bin 679 €

Maaş/Gelir: 168.05 katı

Yorumlar (1)
nessli nesfit 51 dakika önce
Futbolun çok değerli olduğu Latin Amerika ülkeleriyle aynı klasmandayız gibi görünüyor.
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