İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 34. maçını Sivasspor ile deplasmanda oynayacak Beşiktaş, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Listede Aboubakar'ın da yer alması taraftarı sevindirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 71 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, yarın Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi siyah beyazlı ekibin sosyal medya hesabından kamp kadrosu paylaşımı yapıldı. Haftalar sonra Aboubakar'ın kadroya dönmesi taraftarı sevindirirken; Oğuzhan Özyakup sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. 18 gün önce uyluk gerilmesi şikayetiyle tedavi edilen Vincent Aboubakar, bu süreçte 4 maç kaçırmıştı.
Beşiktaş'ın Sivasspor kamp kadrosu
34. maçını Sivasspor ile oynayacak Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın kamp kadrosunda yer verdiği isimler şu şekilde;
Ersin Destanoğlu (K)
Utku Yuvakuran (K)
Rosier (D)
Montero (D)
Nsakala (D)
Souza (D)
Vida (D)
Bilal Ceylan (D)
Rıdvan Yılmaz (D)
Serdar Saatçı (D)
Josef de Souza (O)
Atiba (O)
Necip Uysal (O)
Adem Llajic (O)
Dorukhan Toköz (O)
Bernard Mensah (O)
Nkoudou (F)
Aboubakar (F)
Larin (F)
Ghezzal (F)
Gökhan Töre (F)
(Ajansspor)