İşte Belözoğlu'nun Yeni Malatyaspor maçı 11'i!

Fenerbahçe, sezona lig tarihinin en geniş kadrolarından biriyle girdi. Yapılan kaliteli transferlerle Erol Bulut’un elinde alternatifi bol bir ekip oluştu. Ancak bu, beklendiği kadar olumlu etki etmedi. Tam tersine, bir türlü ilk 11 istikrarı yakalanamadı. Erol Bulut’un sürekli kadroyu değiştirmesi eleştirildi, kötü futbol ve başarısız sonuçlar sonrası takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. 40 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi, 11 konusunda istikrar sağlamaktı. Denizli ve Yeni Malatya maçlarında denemeler yapan Belözoğlu, ideal kadrosunu Gaziantep karşısında buldu.

Topu vermeyecekler!

Orta sahada Ozan-Sosa ikilisini, önlerinde ise 3 tane 10 numara; İrfan Can, Pelkas ve Mert Hakan’ı oynatan başarılı antrenör, takımının performansından son derece memnun kaldı. Emre Belözoğlu, pazar günkü Başakşehirmaçında da oyuna ve topa hakim olan, rakibe yarı alanda baskı yaparak bir an önce topu kapmak isteyen bir anlayışla takımını sahaya sürecek. Fenerbahçe’de ilk 11’de tek değişiklik, zorunlu bir şekilde gerçekleşecek.

Valencia belirsiz

Gaziantep maçında sakatlanan ve arka adalesinde yırtık tespit edilen Gökhan Gönül’ün yerine Nazım Sangare forma giyecek. Sarı-Lacivertliler’de yine aynı karşılaşmada sakatlık yaşayan Valencia’nın durumu ise belirsiz. Ekvadorlu oyuncu oynayacak durumda olursa, yine ileri uçta forma giyecek. Tecrübeli futbolcunun sahaya çıkmasının riskli olacağı belirlenirse, forma Samatta’nın olacak.

İrfan Can’ın duygusal maçı

Yıldız futbolcu bu hafta, 4 yıl formasını giydiği, şampiyonluk yaşadığı Başakşehir’e karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşma, İrfan için son derece duygusal olacak. Ancak başarılı oyuncu, takımını zirve yarışında tutmak için elinden geleni yapmaya kararlı. İrfan gol atması halinde ise kendisi ile özdeşleşen ‘kahve içme’ sevincine bu seferlik ara verecek.

Mart ayında Ozan konuşuldu

Ozan Tufan için geçen Mart ayı unutulmayacak anlara sahne oldu. Yıldız futbolcu, Milli formayla Hollanda, Norveç ve Letonya’ya karşı mücadele etti. Ozan, Norveç karşısında 2 kez ağları sarstı. Başarılı orta saha oyuncusu, 31 Mart’ta ise Rojin Haspolat’la dünyaevine girdi. Ozan Tufan, kendisi için hareketli geçen mart ayında 10 bin 188 haberle en çok konuşulan futbolcu oldu.

Başakşehir karşısında muhtemel 11

Altay

Nazım

Serdar

Szalai

Caner

Ozan

Sosa

Pelkas

Mert Hakan

İrfan Can

Valencia (Samatta)

(Fanatik)