İşte 'Antrenör Alex'in yeni takımı!

Antrenör olmak için yorumculuk yaptığı kanaldan ayrılan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu.

43 yaşındaki Alex'in, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon'da teknik direktör Rudi Garcia'nın yardımcılığını yapacağı öğrenildi.

Fransız basınında, sportif direktör Juninho ile el sıkışan Alex de Souza'nın önümüzdeki ay takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin efsane kaptanları arasında yer alan Alex, 2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.