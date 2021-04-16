İşte Ali Koç'un rakibi...

Sezon sonu seçim gündemi olan Fenerbahçe'de başkan adayları şekilleniyor. Sarı-Lacivertliler'de mevcut Başkan Ali Koç'un, önümüzdeki dönem için aday olmayacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra ailesinden, "Başkanlığı bırak, yıpranıyorsun" şeklinde bir tavsiye geldiği de konuşulmuştu. Fenerbahçe camiasından içinden gelen bilgilerde, Ali Koç'un adaylığını koyacağı ve bir dönem daha devam etmeye kararlı olduğu detayı paylaşıldı.

"KİMSE BÖLMEK İSTEMİYOR"

Üç yıldaki sportif başarısızlıklara rağmen Başkan Ali Koç'un camianın çoğunluğun desteğini almaya devam ettiği, başka adayların çıkma ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi. Aziz Yıldırım ile girdiği yarışta Fenerbahçe'nin bölündüğünü düşünen camiada söz sahibi isimler, yeniden bu kargaşanın çıkmayacağını ve bu sebeple Koç'un istikrarının sürdürülmesine engel olunmayacağını iletti.

SARAN'IN EN BÜYÜK HAYALİ BAŞKANLIK

Ünlü iş adamı Sadettin Saran, "Fenerbahçe başkanı olmak benim en büyük hayalim ama Ali Koç'a desteğimi her zaman veririm" şeklinde açıklama yapmıştı. Saran, istikrarı sekteye uğratmamak için adaylığını koymayacak. Fenerbahçe camiası da, Türkiye'nin en büyük ailelerinden birisine mensup olması, ülke ekonomisinde söz sahibi olması sebebiyle Başkan'a büyük kredi tanıyor.

"BİR DAHA GÖREV ALMAM"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da, "Bir daha görev almam, bu defter kapandı" açıklaması yapmıştı. Yıldırım'ın tekrar seçime girme ihtimali çok düşük. Ancak eski yönetiminden İlhan Ekşioğlu'nun adaylık için adı geçiyor. Yıldırım, eski yöneticisi seçime girerse onu destekleyecek.

(Haberler.com)