İstanbulspor’dan depremzede çocuklar için oyuncak çağrısı

İstanbulspor, yarın Galatasaray ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi taraftara çağrıda bulunarak, yanlarında depremzede çocuklar için oyuncak getirmelerini istedi.

İstanbulspor’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yarın Galatasaray ile oynayacağımız maça gelecek olan tüm taraftarların yanlarında oyuncak getirmelerini önemle rica ediyoruz. Toplanacak olan oyuncaklar, afet bölgesindeki çocuklarımıza gönderilecektir" denildi.