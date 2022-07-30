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İstanbulspor’a Danimarkalı eldiven

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Danimarkalı kaleci David Jensen ile güçlendirdi.

Spor 30.07.2022, 16:46
İstanbulspor’a Danimarkalı eldiven

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Danimarkalı kaleci David Jensen ile güçlendirdi.

İstanbulspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Sarı-siyahlılar New York RB takımından deneyimli eldiven David Jensen’i kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Jensen, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 30 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Belçika ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak forma giymişti. David Jensen, yeni sezonda İstanbulspor’un başarısı için ter dökecek.

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