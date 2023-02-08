İstanbulspor: "Yastayız"

İstanbulspor, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için destek videosu paylaştı.

İstanbulspor, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan deprem sonrasında sosyal medya hesabından futbolcuların destek mesajı verdiği bir video paylaştı. Paylaşılan destek mesajında, "Yastayız! Ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu bu felaketten dolayı yastayız. Ülkemiz için birlik olacağız, yardımlaşma ve dayanışma ile birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.