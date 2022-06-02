banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
PFDK kararları açıklandı!
PFDK kararları açıklandı!
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
Palandöken güven tazeledi
Palandöken güven tazeledi

İstanbulspor, Süper Lig’deki 8. İstanbul takımı oldu

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor’u yenerek Süper Lig’e çıkma hakkını elde eden İstanbulspor, önümüzdeki sezon en üst ligde mücadele edecek 8. İstanbul takımı olacak. Sarı-siyahlılar 17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayacak.

Spor 02.06.2022, 22:14
İstanbulspor, Süper Lig’deki 8. İstanbul takımı oldu

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor’u yenerek Süper Lig’e çıkma hakkını elde eden İstanbulspor, önümüzdeki sezon en üst ligde mücadele edecek 8. İstanbul takımı olacak. Sarı-siyahlılar 17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayacak.

Spor Toto 1. Lig’in 2021-2022 sezonunda şampiyon olan Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselen 3. takım belli oldu. Normal sezonu 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 60 puanla play-off oynama hakkı elde eden İstanbulspor, play-off yarı finalinde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-2 ve 0-1’lik skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada 34. dakikada İbrahim Yılmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. 45+3’te Keny’nin penaltıdan attığı golle maça eşitlik gelirken, İstanbulspor 45+9’da İbrahim Yılmaz’ın bu kez penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. Maçın 2. yarısında başka gol olmayınca İstanbulspor, Süper Lig biletini alan 3. takım oldu.

İbrahim Yılmaz büyük etken oldu

Sarı-siyahlıların golcü futbolcusu İbrahim Yılmaz, bu sezon takımının en golcü futbolcusu oldu. Normal sezonu 16 golle tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, play-off final maçında da 2 gole imza attı.

6 İstanbul takımına 2 takım daha eklendi

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük’ün ardından bu sezon yükselen Ümraniyespor ve İstanbulspor ile birlikte 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de 8 İstanbul takımı mücadele edecek.

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı

Son olarak 2004-2005 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden sarı-siyahlılar 17 yıl sonra bu heyecanı yeniden yaşayacak. Bu süre zarfında 3. Lig’e kadar düşen ve 5 sezon bu ligde mücadele eden İstanbul ekibi, 4 sezon 2. Lig, 8 sezon da 1. Lig’de oynadı. 1. Lig’de 3 kez play-off mücadelesi veren Boğalar, önümüzdeki sezon Süper Lig’de boy gösterecek.

Yorumlar (0)
20°
açık