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İstanbulspor, Owusu’yu kadrosuna kattı

İstanbulspor, 20 yaşındaki Ganalı forvet Raymond Owusu’yu kadrosuna kattı.

Spor 17.08.2022, 16:48
İstanbulspor, Owusu’yu kadrosuna kattı

İstanbulspor, 20 yaşındaki Ganalı forvet Raymond Owusu’yu kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Owusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "FC Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiğimiz forvet oyuncusu Raymond Frimpong Owusu, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı" ifadelerine yer verildi.

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