Son Dakika
Bakan Bilgin: “3600 vaat olmaktan çıktı, Toplu Sözleşme metnine koyduk, onu biz uygulamak zorundayız”
İstanbulspor - Menemenspor maçı sisten dolayı duraklatıldı
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Menemenspor müsabakası yoğun sis nedeniyle 23. dakikada hakem Burak Pakkan tarafından duraklatıldı. Karşılaşma yaklaşık 5 dakikalık aranın ardından devam etti.
Spor 05.11.2021, 20:49
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Menemenspor müsabakası yoğun sis nedeniyle 23. dakikada hakem Burak Pakkan tarafından duraklatıldı. Karşılaşma yaklaşık 5 dakikalık aranın ardından devam etti.
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında oynanan İstanbulspor - Menemenspor müsabakasında yoğun sis maçı durdurdu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında sahaya yoğun sis çöktü. Maçın hakemi Burak Pakkan, iki takımın kalecilerini yanına çağırarak, görüşte sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Etkisini arttıran sisin dağılması beklendi.
5 dakika ara verilen müsabaka, sisin dağılmasıyla 28. dakikadan itibaren devam etti.